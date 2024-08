Milan, scelto il sostituto di Sportiello: cosa manca per chiudere

Milan, è stato scelto il sostituto di Marco Sportiello dopo l’infortunio: cosa manca per chiudere l’operazione.

Il Milan sta proseguendo il suo percorso di avvicinamento all’inizio del campionato previsto per sabato 17 a San Siro contro il Torino. Prima dell’esordio in Serie A, però, gli uomini di Paulo Fonseca giocheranno altre due amichevoli. La prima è quella prevista per mercoledì notte all’1:30 contro il Barcellona – l’ultima della tournée negli Stati Uniti – mentre la seconda è prevista per martedì 13 agosto contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi. Considerando le due vittorie – contro Manchester City e Real Madrid – arrivate finora negli States, l’unica pecca del ritiro in terra statunitense è stata quella dell’infortunio di Marco Sportiello.

L’estremo difensore è stato vittima di un incidente domestico all’interno dell’hotel rossonero. L’ex Atalanta, in seguito al taglio sulla mano che ha coinvolto uno dei tendini, è stato operato negli scorsi giorni e dovrà restare ai box per due-tre mesi. Sportiello, dunque, è costretto a saltare la prima parte della stagione e per questo motivo il Milan è corso subito ai ripari sul mercato. L’intenzione è quella di prendere un vice Maignan che poi sia disposto a diventare terzo portiere al ritorno di Sportiello dall’infortunio. Vari sono stati i nomi accostati negli ultimi giorni. Da Karius a Rui Patricio, ma il profilo scelto dalla dirigenza meneghina è quello di Simone Scuffet.

Calciomercato Milan, scelto Scuffet per la porta: sostituirà l’infortunato Sportiello

Il giornalista Marco Demicheli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sulle trattative in casa Milan. “Per quanto riguarda il portiere, è Simone Scuffet il nome che il Milan ha scelto dopo lo sfortunato infortunio di Sportiello, al momento – però – non c’è ancora l’accordo con il Cagliari“. Demicheli ha poi continuato facendo il punto sul terzino. “Emerson Royal sarà il prossimo acquisto del Milan, si stanno colmando le distanze economiche sui bonus sta Spurs e Milan”. Il giornalista ha poi chiosato parlando del colpo a centrocampo.

“Per quanto riguarda Fofana si avanza lentamente, c’è l’accordo tra il francese e i rossoneri ma manca quello con il Monaco”. Per il centrocampista francese, infatti, il club monegasco chiede 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione. Il Milan, però, non è disposto a spingersi fino alla cifra richiesta dal club del Principato, come testimoniato dall’ultima offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro. Nonostante ciò, resta Fofana il profilo numero uno per rinforzare il centrocampo.