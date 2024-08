Morata Milan, l’ex dirigente approva l’operazione: elogio da brividi

Morata al Milan, l’ex dirigente approva l’operazione in attacco dei rossoneri: l’elogio è da brividi.

La telenovela che ha riguardato a lungo il Milan in questa sessione di calciomercato è quella relativa alla prima punta. Dopo l’addio di Olivier Giroud, che non ha rinnovato il contratto per andare a giocare il Mls, l’obiettivo principale sul mercato è stato quello di rimpiazzarlo. Inizialmente il nome in cima alla lista è stato quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è stato a lungo corteggiato dal club meneghino che aveva trovato un accordo con il giocatore ed era intenzionato a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna.

Il motivo per cui l’operazione alla fine non è andata in porto è stata la discrepanza con l’agente del giocatore in merito alle commissioni da pagare. Il procuratore chiedeva 15 milioni di euro, mentre il club di Via Aldo Rossi si è fermato intorno ai 10. La storia poi è nota, Zirkzee è finito al Manchester United mentre il Milan ha virato su un altro profilo con decisione: Alvaro Morata. Per lo spagnolo il club rossonero ha versato i 13 milioni di euro della clausola rescissoria per strapparlo all’Atletico Madrid. A dare un parere sull’operazione che ha portato lo spagnolo all’ombra della Madonnina è stato Fabio Paratici.

Morata al Milan, il parere di Fabio Paratici sul colpo

Di seguito le parole di Fabio Paratici a SportWeek su Alvaro Morata. Il dirigente ha prima svelato com’è arrivato lo spagnolo alla Juventus nel 2014. “Fortuna volle che il nostro capo degli osservatori, Javier Ribalta, fosse uno spagnolo. Lo seguimmo per un anno intero quando ancora giocava nel Real Madrid B, con qualche sporadica apparizione in prima squadra”. Il dirigente ha poi proseguito elogiando le caratteristiche dell’attaccante. “Non gli manca la personalità. La carriera parla per lui: Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, ora il Milan.

Parliamo di uno dei migliori cannonieri della nazionale spagnola, vincitore di due Champions. Mi stupisco che, dopo dieci anni ad altissimo livello, qualcuno abbia dubbi sul suo valore“. Paratici, dunque, non ha alcun dubbio sulla bontà dell’operazione che ha portato Morata al Milan. Il 31enne in Serie A con la maglia della Juventus ha disputato 130 partite realizzando 35 gol e servendo 29 assist. Ne LaLiga, invece, le presenze sono state 180 in cui ha segnato 71 reti e servito 15 assist. In Champions League, infine, le partite sono 82, i gol realizzati sono 28 mentre gli assist sono 12. Mentre meno di un mese fa ha conquistato anche un Europeo con la sua Spagna.