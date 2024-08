Non solo Fofana, Milan scatenato sul mercato: la novità

Calciomercato, il Milan è scatenato dopo l’acquisto di Youssouf Fofana: spunta una novità.

Non è stato un Ferragosto qualunque per il mondo rossonero. Nel pomeriggio, infatti, il Milan ha chiuso la trattativa per Youssouf Fofana. Dopo una lunga trattativa con il Monaco, il Diavolo è finalmente riuscito ad accaparrarsi il centrocampista francese. Nonostante il classe 1999 avesse il contratto in scadenza al termine della stagione, infatti, il club del Principato non ha mai calato la richiesta economica. Il Milan per comprare il centrocampista, infatti, ha dovuto sborsare 25 milioni di euro comprensivi di bonus.

Il giocatore dovrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore, poi tra venerdì e sabato sono previste le visite mediche di rito, la firma sul contratto e infine sabato ci potrebbe essere la presentazione ai tifosi quando gli uomini di Fonseca esordiranno in Serie A alle 20:45 contro il Torino. A essere presentati già ai tifosi, invece, nella serata di martedì – prima del fischio d’inizio di Milan-Monza, match valido per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi – sono stati Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. A questi si aggiungerà presto Youssouf Fofana, ma il mercato del Milan potrebbe non concludersi qua. I rossoneri restano vigili su varie piste nei vari reparti del campo, ma da monitorare soprattutto c’è la situazione a centrocampo dove in uscita c’è il nome di Yacine Adli.

Mercato Milan, Adli resta in uscita: la situazione

Per tesserare Youssouf Fofana, il Milan dovrà prima cedere uno straniero over 22 a causa dei parametri riguardo le liste per la Serie A. Il principale indiziato a uscire è Yacine Adli che ha estimatori in Arabia Saudita e in Inghilterra. Per quanto riguarda il campionato saudita, negli scorsi giorni era stata recapitata un’offerta al club di via Aldo Rossi – accettata – ma a opporsi è stato il calciatore. Per quanto riguarda il Regno Unito, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a interessarsi al francese è stato il Brentford.

Il club della Premier League, dopo che non è andato in porto il trasferimento di Jens Cajuste dal Napoli in seguito alle visite mediche, ha fatto un sondaggio per il classe 2000 ma non ha ancora recapitato un’offerta al Milan che – qualora riuscisse a sfoltire la rosa – potrebbe pensare di tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Nelle scorse settimane, infatti, i rossoneri avevano messo nel mirino Lazar Samardzic dell’Udinese. Il club friulano chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro per cedere il serbo che avrebbe già trovato un accordo di massima con i rossoneri.