Parma-Milan, le formazioni ufficiali: Fonseca schiera il neo acquisto

Le formazioni ufficiali di Parma-Milan: Paulo Fonseca schiera dal 1′ il neo arrivato.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Parma-Milan, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono alla ricerca del primo successo stagionale. I padroni di casa hanno pareggiato la prima per 1-1 contro la Fiorentina. Un pareggio è stato il risultato anche di rossoneri che, invece, sono stati fermati dal Torino per 2-2.

Varie sono le novità di formazione sia da una parte sia dall’altra. Fonseca ha deciso di schierare il neo acquisto Pavlovic dall’inizio, mentre Okafor agirà in attacco al posto dell’infortunato Morata. Panchina per Jovic.

Le formazioni ufficiali di Parma-Milan: Pavlovic dall’inizio

Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Milan.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor

Confermate le indiscrezioni della vigilia. In difesa debutta Pavlovic, panchina per Thiaw. Bocciatura anche per Saelemaekers, al suo posto torna Theo Hernandez. Anche a centrocampo un cambio: in mediana ci saranno Musah e Reijnders, panchina per Bennacer. Loftus-Cheek è stato avanzato sulla trequarti con Pulisic e Leao, panchina per Chukwueze. In attacco, come già annunciato da Fonseca, Okafor al posto di Jovic a causa dell’infortunio di Morata.