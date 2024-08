Parma-Milan, Pulisic nel pre partita: “Quanti gol faccio quest’anno”

Christian Pulisic è intervenuto nel pre partita di Parma-Milan ai microfoni di Dazn.

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Parma-Milan, sono cominciate ad arrivare le parole dei protagonisti ai microfoni di Dazn. I rossoneri quest’oggi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con interpreti diversi rispetto a quelli della gara di settimana scorsa contro il Torino.

In porta confermato Maignan, così come Calabria e Tomori in difesa. Thiaw e Saelemaekers vanno invece in panchina con Pavlovic, al debutto, e Theo Hernandez al loro posto. La linea metodista è composta da Musah e Reijnders, in panchina Bennacer. Spostato Loftus-Cheek sulla trequarti con Leao e Pulisic ai suoi fianchi. Panchina per Chukwueze. In attacco, invece, Okafor titolare mentre Jovic va in panchina. Prima del fischio d’inizio è intervenuto Christian Pulisic ai microfoni di Dazn.

Le parole di Christian Pulisic

Di seguito le parole di Chrisitan Pulisic ai microfoni di Dazn nel pre partita di Parma-Milan.

“Abbiamo fatto un’ottima pre season nonostante il risultato contro il Torino, ma continuiamo a lavorare per ottenere risultati. Mi sento bene in tutte le posizioni, quest’anno gioco in più ruoli perché abbiamo più giocatori rispetto all’anno scorso in cui giocavo sempre largo a destra.

Quanti gol faccio? Intanto provo a segnare oggi, poi si vede quanti gol faccio”.