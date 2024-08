Samardzic Milan, svolta in arrivo: la situazione

Svolta in arrivo per il Milan in merito all’acquisto di Lazar Samardzic dall’Udinese: la situazione.

Mancano due settimane esatte all’inizio della Serie A per il Milan che sabato 17 inizierà il proprio campionato a San Siro contro il Torino. Fino ad allora, però, la dirigenza dovrà mettere a disposizione di Paulo Fonseca gli innesti che ha richiesto affinché la sua formazione possa essere competitiva sui vari fronti. Dopo l’ufficialità di Pavlovic arrivata in settimana, ora il Diavolo deve chiudere per il terzino destro, fare almeno un colpo a centrocampo e acquistare il vice Alvaro Morata.

A centrocampo sono due le piste su cui si sta lavorando con insistenza nell’ultimo periodo: Youssouf Fofana e Lazar Samardzic. Per il primo la difficoltà al momento è quella di abbassare le pretese economiche del Monaco nonostante il mediano francese abbia il contratto in scadenza. La richiesta del club del Principato è pari a 30 milioni di euro mentre il club meneghino è arrivato a offrire tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il primo obiettivo sulla lista è proprio il francese mentre per il centrocampista dell’Udinese si dovranno trovare degli incastri affinché il colpo possa andare a buon fine, ovvero la cessione di un centrocampista al momento in rosa.

Centrocampo Milan, prima una cessione e poi affondo per Samardzic

Lazar Samardzic è tra i nomi che maggiormente intrigano le menti dei tifosi del Milan per garantire gol al centrocampo rossonero. Il nome principale sulla lista resta quello di Fofana che, per caratteristiche, andrebbe a rimpiazzare quel Franck Kessié mai realmente sostituito. Il centrocampista dell’Udinese, invece, garantirebbe il dinamismo e i gol che al momento mancano alla mediana di Fonseca. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il club friulano lascerà partire il serbo qualora arrivasse una proposta congrua. La dirigenza meneghina è in pressing sul centrocampista e sta studiando l’offerta da presentare al club della famiglia Pozzo. Necessaria per la buona riuscita dell’operazione sarà un’uscita a centrocampo. I principali indiziati a partire sono Ismael Bennacer, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, e Yacine Adli che sembra non rientrare nel progetto tecnico di Fonseca.

Nel frattempo, quest’oggi alle 18:00 l’Udinese è scesa in campo contro l’Al-Hilal e il neo tecnico Kosta Runjaic non ha rinunciato a schierare Lazar Samardzic dal 1′. Ciò testimonia che il club friulano non sia disposto a svendere il proprio talento e la trattativa, almeno per il momento, ancora non è entrata nelle fasi calde.