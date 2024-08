Serie A, il giornalista dubita del Milan: “È un punto interrogativo”

“È un punto interrogativo”, il giornalista ha dubbi sul Milan per la prossima Serie A: tifosi spiazzati.

Sabato sera il Milan inizierà ufficialmente la sua stagione con la prima gara di Serie A contro il Torino. Gli uomini di Paulo Fonseca scenderanno in campo alle 20:45 dinanzi ai propri tifosi a San Siro così come domani sera, contro il Monza, per la seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi.

L’obiettivo dei rossoneri è cominciare la stagione nel migliore dei modi e colmare il gap con l’Inter sul campo dopo i vari movimenti sul mercato fatti in questa sessione, che non si è ancora conclusa per i rossoneri. Quanto fatto finora, però, potrebbe non essere bastato e proprio in merito a ciò si è espresso Gianluca Di Marzio.

Le parole di Gianluca Di Marzio sulla prossima Serie A

Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio in vista dell’inizio della Serie A ai microfoni de ilgiornale.it. “Secondo me Inter in testa a tutte, il Napoli non può non essere in lotta scudetto senza coppe e con Conte anche se la rosa va sistemata. Dico che c’è anche la Juventus, poi a sorpresa, che più non è, l’Atalanta che può lottare per lo scudetto. Zitta zitta anche la Roma se sistema anche la difesa c’è per lottare. Penso però che con Taremi e Zielinski, l’Inter abbia inserito due pezzi da novanta che fanno la differenza”.

Il giornalista ha poi continuato parlando del Milan. “Mi prendo del tempo perché voglio capire come finirà il mercato, però secondo me ha bisogno di centrocampista forte e di un attaccante forte, lascio dunque un punto interrogativo”. Di Marzio ha poi chiosato dicendo che Napoli, Juventus e Atalanta invece si sono avvicinate molto all’Inter.