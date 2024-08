Trofeo Silvio Berlusconi, da Milan-Monza arriva un chiaro segnale di mercato: cambia tutto

Trofeo Silvio Berlusconi, chiaro segnale di mercato da Milan-Monza: cambia tutto, è stato convocato.

Questa sera il Milan giocherà la sua ultima partita della pre season contro il Monza per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Quella di oggi sarà, inoltre, una serata speciale anche per i neo acquisti del Diavolo – Morata, Pavlovic ed Emerson Royal – che saranno presentati ai tifosi che quest’oggi saranno presenti a San Siro. Il mercato dei rossoneri, però, non si ferma qui. La rosa di Paulo Fonseca, infatti, va ancora puntellata. Affinché possa essere considerata completata, vanno acquistati almeno un portiere, che dovrà sostituire l’infortunato Sportiello, un centrocampista – il nome su cui si lavora maggiormente resta quello di Youssouf Fofana – e un attaccante di riserva ad Alvaro Morata, ma nelle scorse ore il Milan ha assegnato la maglia numero 9 a Luka Jovic e questo – dunque – potrebbe essere un chiaro segnale di mercato.

Il club meneghino, però, non lavora solo alle entrate ma anche alle uscite. Nelle ultime ore, la Juventus è piombata fortemente su Pierre Kalulu. L’intesa tra i due club sembra essere stata trovata sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più altri 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%. Per la buona riuscita dell’operazione, mancherebbe solo l’accordo definitivo tra la Vecchia Signora e il giocatore francese ma nonostante ciò quest’oggi è arrivato un chiaro segnale: il classe 2000 è stato convocato per l’amichevole di questa sera.

Milan-Monza, Kalulu convocato: cambia il suo futuro?

Come rivelato da Sky Sport, Pierre Kalulu è stato convocato da Paulo Fonseca per l’ultima amichevole prima di Milan-Torino di sabato sera. Il giocatore francese, nonostante le ultime voci di mercato lo accostino fortemente alla Juventus, questa sera sarà a disposizione per la gara contro il Monza e potrà dunque essere schierato. Come già detto, per la buona riuscita dell’operazione mancherebbe solo l’accordo tra la Vecchia Signora e il giocatore ma al momento ancora non è arrivato e la sua convocazione per la gara di questa sera potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nelle scorse ore era stato vociferato che Kalulu potesse svolgere le visite mediche per la Juventus nell’arco di 48 ore, ma la convocazione di questa sera va in controtendenza con tutto ciò. A parlare del futuro del difensore in giornata è stato anche Ibrahimovic nella conferenza di presentazione di Emerson Royal. Il dirigente rossonero ha detto “Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club”. Nonostante il giocatore sia regolarmente partito con la squadre in direzione San Siro, non appare in distinta e dunque non scenderà in campo questa sera.