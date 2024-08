Ultim’ora Milan, colpo a centrocampo: c’è l’here we go di Fabrizio Romano

Ultim’ora Milan, arriva il colpo a centrocampo per i rossoneri: c’è l’here we go di Fabrizio Romano.

Sono ore frenetiche per i club europei. La conclusione del calciomercato estivo, fissata in Italia per venerdì sera a mezzanotte dopo Inter-Atalanta, è sempre più vicina e serve dunque accelerare le operazioni in entrata e in uscita per garantire ai rispettivi allenatori una rosa che possa essere competitiva. Questo è anche l’obiettivo del Milan che nelle ultime ore sta lavorando fortemente a centrocampo. Il club meneghino, che nelle scorse settimane ha accolto Youssouf Fofana, non si è fermato. In uscita sono state concretizzate le uscite di Tommaso Pobega al Bologna e di Yacine Adli alla Fiorentina, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Notizia dell’ultim’ora, però, è un innesto da parte del Diavolo proprio a centrocampo: quello di Silvano Vos dall’Ajax.

Silvano Vas al Milan, è fatta per l’olandese: i dettagli del trasferimento

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Milan ha raggiunto l’accordo definitivo con l’Ajax per il trasferimento in Italia di Silvano Vos. L’intesa è stata raggiunta per una cifra pari a 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

La firma del classe 2005 è prevista nella giornata di venerdì e dunque nelle prossime ore l’olandese atterrerà nel capoluogo lombardo.