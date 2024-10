Le favorite dei prossimi campionati europei

È da poco calato il sipario su Euro 2024, ma le prossime settimane continueranno a tenere impegnati gli appassionati di calcio. Quest’estate non ci saranno solo calciomercato e fantacalcio a fare compagnia sotto l’ombrellone: la pausa del calcio giocato quest’anno è particolarmente breve, e tra non molto le squadre torneranno a calcare i campi dei tornei nazionali.

L’attesa per l’inizio dei nuovi campionati 2024/2025, che prevede una serie di gioco online, è scandita dai lavori in corso in diverse società europee, e in Italia l’obiettivo è essere pronti per il fischio d’inizio di agosto: nonostante possa arrivare qualche movimento fino al 30 del mese, data valida per tutti i maggiori campionati europei, è già possibile valutare quali squadre siano le candidate più credibili per aggiudicarsi il trofeo.

Partiamo dalla Spagna, dove torneranno a giocare gran parte dei trionfatori dell’ultimo Europeo. La squadra da battere è sicuramente il Real Madrid: l’arrivo di Mbappé ha portato molto entusiasmo, che si somma alla vittoria della scorsa Champions League. L’unica squadra che appare in grado di impensierire i blancos sembra il Barcellona del fenomeno Lamine Yamal, più basse le chance dell’Atletico Madrid di Simeone: la perdita di Álvaro Morata e di Memphis Depay ha spuntato l’attacco dei colchoneros, ancora ben poco attivi sul mercato.

In Serie A, i risultati dello scorso anno non possono che confermare come squadra favorita l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante alcuni rinforzi, tuttavia, i nerazzurri sono ancora poco attivi nel mercato, complici le complicazioni del recente passaggio di proprietà. Uno scenario che potrebbe favorire sorprese da parte di altri credibili pretendenti, come Juventus e Napoli. I bianconeri potranno contare sull’allenatore rivelazione dello scorso campionato, Thiago Motta, mentre sulla panchina azzurra si è accomodato Antonio Conte: anche i rispettivi mercati suscitano curiosità, soprattutto per le voci che vorrebbero Lukaku tornare a lavorare agli ordini di Conte. Più distante appare il Milan: i rossoneri hanno perso Olivier Giroud, sostituito proprio da Álvaro Morata, e si sono affidati a Paulo Fonseca in panchina. Voci di mercato danno imminente l’ingaggio di Fofana dal Monaco, ma pesa l’assenza di nomi di primissimo piano.

Per quanto riguarda la Bundesliga, la situazione è simile a quella spagnola: la squadra da battere appare il Bayern Monaco, all’altezza della quale sembrano esserci ben poche concorrenti. Il trionfo nell’ultima stagione del Bayer Leverkusen, che ha interrotto 11 anni di dominio bavarese, non basta a far considerare favoriti i rossoneri, mentre il Bayern ha rinforzato una rosa già stellare con gli arrivi di Michael Olise, João Palhinha e Hiroki Ito. Più defilate, ma pronte a sovvertire le gerarchie, sembrano invece Borussia Dortmund e il Lipsia. Se il Lipsia ormai non rappresenta più una sorpresa nel calcio tedesco, meno decifrabili sono invece i gialloneri: reduce dalla sfortunata finale di Champions League, la squadra si è rinforzata prelevando Waldemar Anton e Serhou Guirassy dallo Stoccarda, ma allo stesso tempo ha perso le bandiere Mats Hummels e Marco Reus.

In Francia la Ligue 1 parte con la solita squadra favorita: il Paris Saint-Germain. Per i parigini la vittoria del campionato è da anni una mera formalità, un dominio che dal 2012 ha permesso solo ad altre due squadre, il Monaco e il Lille, di aggiudicarsene un’edizione. Una posizione che, anche grazie all’arrivo di Matvey Safonov e all’auspicato ingaggio di Osimhen, risulta mantenuta nonostante la partenza di Mbappé e le voci che vorrebbero Donnarumma vicino al Manchester City di Guardiola. Le dirette concorrenti appaiono più defilate, e al massimo sembrano capaci di incuriosire: oltre a Lione e Monaco attenzione al Marsiglia del neo tecnico De Zerbi, che ha portato in Provenza diversi giocatori tra i quali brilla Mason Greenwood.

Finiamo con la Premier League inglese, dove lo scenario è molto più incerto. A partire con i favori del pronostico è sicuramente il Manchester City, vincitore delle ultime quattro edizioni del campionato, rinforzato dall’arrivo di Savinho e dalla probabile permanenza di Kevin De Bruyne. La grande stagione trascorsa, però, pone tra i favoriti anche l’Arsenal, fresco dell’ingaggio di Riccardo Calafiori dal Bologna. Il cambio sulla panchina del Liverpool, passato da Jürgen Klopp ad Arne Slot, crea molta curiosità circa le potenzialità dei reds, a cui le ultime voci di mercato accostano Bremer della Juventus. Più staccati appaiono invece Chelsea e Manchester United, nonostante le faraoniche campagne acquisti che, anche quest’anno, hanno portato calciatori come Zirkzee e Leny Yoro ai red devils e Dewsbury-Hall e Kellyman a Londra.