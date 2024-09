Milan, arriva la decisione di Fonseca: ora è svolta totale

La vittoria contro l’Inter potrebbe cambiare tante cose in casa rossonera. Il Milan si prepara al meglio per la sfida contro il Lecce.

Un’eventuale vittoria e quindi i 3 punti nell’anticipo di campionato contro il Lecce porterebbe il Milan momentaneamente al primo posto in classifica, a pari merito con il Torino e davanti a Napoli, Juventus ed Inter. Una situazione che nessuno avrebbe immaginato circa dieci giorni fa, dopo la batosta casalinga contro il Liverpool.

Da allora sono cambiate tante cose, il Milan ha vinto il derby ed ha trovato la quadra, c’è grande entusiasmo e in parte lo aveva confermato già Fonseca in conferenza. Mancano poco più di 24 ore al match e il tecnico avrebbe già deciso le ultime riguardo la formazione del club rossonero, quasi nessun dubbio con Loftus Cheek in bilico ma che dovrebbe tornare come trequartista e l’infortunio di Noah Okafor che porterà l’attaccante a saltare il match di domani.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha fatto il punto sulla probabile formazione e ha confermato che Fonseca vuole cambiare il meno possibile e ci saranno ancora conferme in determinati reparti. In particolare ancora panchina per Pavlovic che ha ‘perso’ in parte il posto nel derby e Fonseca sembra deciso a puntare sulla conferma della coppia Tomori e Gabbia.

Milan, piovono conferme sulla formazione

Maignan in porta, difesa ancora con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce, al centro confermati Tomori e l’uomo derby e in attacco dovrebbe avere ancora spazio Abraham, favorito in questo momento su Morata. Difficilmente verrà riproposta subito la coppia come nel derby e invece l’allenatore dovrebbe inserire Loftus Cheek sulla trequarti.

Una vittoria regalerebbe ulteriore tranquillità all’ambiente e permetterebbe al club di programmare al meglio i prossimi impegni, a partire dalla seconda di Champions League. Dopo il passo falso casalingo contro il Liverpool il Milan – da quel punto di vista – non può più sbagliare e per questo l’allenatore dovrà essere bravo a gestire al meglio la squadra, tra campionato e Champions League.

La rosa rossonera è piuttosto ampia, il club ha sostituti adeguati in tutti i reparti e – nonostante il lungo infortunio di Bennacer – il tecnico è piuttosto soddisfatto della rosa a sua disposizione. E Fonseca lo ha ribadito a più riprese; e dopo il successo nel derby la sua panchina non è più in bilico, anzi possiamo dire tutt’altro.