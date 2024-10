Allegri al Milan? Il verdetto è chiaro, un motivo lo spinge in rossonero

In casa Milan – nonostante il derby vinto – la situazione resta piuttosto deficitaria. E la posizione di Fonseca un rebus ancora da definire.

La stagione del Milan è stata piuttosto altalenante, l’inizio di Fonseca – dopo un buon precampionato – non è stato dei migliori e piovono le critiche sul tecnico rossonero. Alcune scelte non sono state apprezzate e soprattutto il tecnico non sembra avere particolare influenza sul gruppo, soprattutto per quel che riguarda i big della squadra.

Le parole su Fonseca sul rigorista hanno testimoniato fastidio e anche società e soprattutto tifosi non hanno gradito. Pulisic è il rigorista, eppure a Firenze Theo ed Abraham hanno tirato i rigori e – sfortuna vuole – li hanno sbagliati entrambi. Fonseca non sembra avere il polso e la società starebbe valutando un sostituto, soprattutto nel caso la squadra faccia male dopo la sosta. L’ex tecnico Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha trattato delle difficoltà rossonere:

“Allegri ha vinto subito a Milano e credo che un suo ritorno sia perfetto per le grandi qualità tecniche della rosa. Hanno individualità importanti in attacco e Max sarebbe capace di ridare solidità alla difesa. Credo che accetterebbe subito”, ha sentenziato Galeone riguardo una possibile proposta di Ibrahimovic. Da Allegri a Sarri, i due toscani sembrano essere i principali candidati alla panchina in caso di addio del tecnico portoghese.

Milan e le chance scudetto secondo Galeone

Il tecnico ha parlato anche delle possibilità scudetto sentenziando l’Inter come ancora la più forte e il Napoli invece subito dietro, peggio invece la situazione sul Milan e Galeone ha proseguito: “L’Inter è ancora la più forte mentre Conte è stato bravo a dare subito un’identità a questo Napoli, dopo Verona non ci avrei mai creduto. Milan? Non lo vedo all’altezza per la possibile vittoria dello scudetto”, ha cosi chiarito il tecnico.

Galeone ha parlato molto del Napoli e della sua crescita elogiando alcuni giocatori e in particolare lo slovacco Stanislav Lobotka, regista e tuttofare dell’undici titolare guidato da Antonio Conte. Tanta incertezza anche sulla Juve ed il tecnico commenta cosi: “Non so dirvi ancora un’opinione precisa riguardo la Juve, non prende gol e gioca benino ma non mi convince ancora”, la chiosa dell’ex allenatore del Pescara.

La cosa chiara a tutti ormai è che c’è sempre più pessimismo riguardo la stagione di Fonseca e sia tifosi che società attendono una svolta e maggiore continuità il prima possibile.