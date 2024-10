Calciomercato, colpo di scena Berardi: due affari per il Milan

Domenico Berardi potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del calciomercato di gennaio: l’attaccante può far scattare due affari per il Milan

Il Milan pensa a crescere agli ordini di Paulo Fonseca e non ha alcuna intenzione di guardare alla classifica, non in questa fase. I rossoneri devono alzare il livello del gioco e dell’incisività per far sì di tornare a lottare per le prime posizioni e restare in corsa anche in Champions League, nonostante gli insuccessi iniziali.

Le azioni sul campo sono pronte a intrecciarsi ben presto anche con il calciomercato, proprio lì dove la dirigenza ha intenzione di intervenire con oculatezza a gennaio. Oltre a un nuovo centrocampista centrale, attenzione anche alla possibilità che arrivi un nuovo esterno offensivo.

Il futuro di Berardi è in Serie A: pronto il grande colpo

Nelle scorse settimane, si è parlato a più riprese del possibile ritorno di Domenico Berardi in Serie A, questa volta con la maglia del Milan. L’esterno offensivo sta dando prova delle sue qualità in Serie B – e su questo non c’erano molti dubbi -, ma anche del fatto che la sua condizione fisica è in netta crescita.

Tra giocate importanti e una continuità che sta già arrivando, la serie cadetta sta veramente stretta a un calciatore di queste proporzioni. Per questo, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, l’Atalanta sta accelerando per battere la concorrenza delle altre big italiane, Milan compreso.

I rossoneri stavano valutando il suo profilo, ma già in passato c’erano stati dei contatti con i bergamaschi, che ora vogliono accelerare per chiudere l’affare già prima di gennaio. Infatti, Zaniolo e Godfrey non convincono del tutto, per cui i cambiamenti potrebbero non essere pochi a gennaio e Berardi potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro.

L’affare Berardi cambia anche il calciomercato del Milan

Il Milan non perde comunque l’intenzione di arrivare a una nuova ala offensiva. Dopo un anno e mezzo al Milan, Samuel Chukwueze non ha ancora convinto del tutto e, anche se non sono arrivate ancora offerte convincenti, se un club dovesse davvero interessarsi a lui, a quel punto l’addio potrebbe concretizzarsi.

Intanto, la dirigenza ha già messo sotto valutazione diversi profili che potrebbero prendere il suo posto, possibilmente un mancino con la capacità di giocare a destra e rientrare sul suo piede preferito. Ecco, Berardi sarebbe stato ideale, ma ora l’Atalanta è in assoluta pole position per il calciatore neroverde.