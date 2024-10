Festa sullo yacht: finisce fuori rosa

Il giocatore è stato beccato mentre se la spassava durante una festa di compleanno su uno yacht: il club lo ha messo fuori rosa.

I tifosi si dividono sempre tra coloro che vorrebbero sanzioni disciplinari più severe per i giocatori della propria squadra del cuore che non rispettano le regole del club e chi invece crede che si debba avere pazienza, soprattutto con i calciatori più giovani. Tuttavia di fronte a comportamenti davvero irresponsabili e ingiustificabili è impossibile non intervenire con una punizione che serva anche da esempio per il resto della squadra. E’ proprio ciò che è accaduto a un ex calciatore del Milan, che proprio in queste ore ha ricevuto una vera e propria batosta per quanto accaduto lo scorso weekend.

Stiamo parlando di Marco Pellegrino, 22 anni, difensore argentino in prestito dallo scorso agosto all’Independiente. La sua avventura con lo storico club di Avellaneda è appena cominciata e rischia già di terminare nel peggiore dei modi.

Festa di compleanno sullo yacht: Pellegrino nei guai

Pellegrino, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, è protagonista di un video che ha fatto rapidamente il giro delle testate scandalistiche argentine. Nel filmato si vede il 22enne assieme a Diego Tarzia, giovane talento dell’Independiente, e una ex concorrente del Grande Fratello che si godono una festa di compleanno su uno yacht. L’accaduto risale allo scorso fine settimana, quando il campionato era fermo per gli impegni delle Nazionali.

L’Independiente ha deciso di usare il pugno duro nei confronti del difensore in prestito dal Milan e del 21enne centrocampista: entrambi sono stati sospesi per indisciplina e comportamento inappropriato. Sia Pellegrino che Tarzia salteranno quindi il match contro il Godoy Cruz: sarà il tecnico dei ‘Diablos Rojos’, Julio Vaccari, a decidere se e quando reintegrare in rosa i due giovani calciatori.

Pellegrino, l’infortunio e il prestito a Salerno

Pellegrino è sbarcato in rossonero nell’estate 2023: il Milan sborsò circa 3 milioni di euro per assicurarsi il giovane difensore dal Platense. Pellegrino, che firmò all’epoca un contratto di cinque anni con il club rossonero, ha avuto un inizio molto sfortunato con il Milan: il giocatore ha infatti subito riportato un infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori per tre mesi.

Il 1 febbraio 2024 la società rossonera lo cede in prestito alla Salernitana, con cui colleziona 10 presenze in Serie A: il campionato si concluderà però con la retrocessione dei campani, che decidono di non riscattare il talento sudamericano. Da qui il ritorno al Milan e il prestito all’Independiente.