Fonseca al bivio, la mossa del Milan: già scelto il successore

Il match di stasera contro il Napoli può segnare il futuro di Paulo Fonseca: in caso di ko il Milan ha già pronto il successore.

Paulo Fonseca è già arrivato al bivio. Il big match di stasera a San Siro contro il Napoli è decisivo non solo per la stagione rossonera ma anche per il futuro dell’allenatore portoghese. Non sono stati certamente mesi facili per l’ex allenatore della Roma, spesso preso di mira per i risultati altalenanti del suo Milan e per un gioco che continua a mancare. Anche le ultime vittorie contro Udinese e Club Brugge, entrambe davanti al pubblico del Meazza, sono arrivate faticando molto e rischiando grosso, sebbene contro i friulani l’espulsione di Reijnders dopo circa mezz’ora abbia inevitabilmente pesato molto nell’economia del match.

La classifica parla chiaro: il Diavolo è ottavo con otto punti di ritardo dal Napoli di Antonio Conte, attuale capolista del campionato. I rossoneri hanno una partita da recuperare a Bologna ma sanno benissimo che hanno un solo risultato possibile nella sfida di stasera contro i partenopei.

Fonseca rischia grosso se perde con il Napoli: la mossa del Milan

In caso di sconfitta il Milan potrebbe già salutare lo scudetto, dato che sprofonderebbe a -11 dal Napoli (sempre con una gara in meno). Un eventuale ko costerebbe inoltre carissimo a Fonseca: la sua panchina, già tutt’altro che solida, diventerebbe estremamente traballante. Per provare a dare una svolta la dirigenza rossonera potrebbe anche riflettere sul cambio di guida tecnica.

In queste settimane sono circolate tante voci sugli allenatori che potrebbero guidare il Milan in caso di fine del rapporto con l’allenatore portoghese. Tra i più gettonati c’è sicuramente Massimiliano Allegri, ancora senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus dello scorso maggio successivo alla finale di Coppa Italia vinta a Roma contro l’Atalanta.

Allegri vicino al Manchester United: il Milan ha il piano B

Il tecnico livornese conosce molto bene l’ambiente: dal 2010 al 2014 si è infatti seduto sulla panchina rossonera portando a casa uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Tuttavia gli ultimi rumors rivelano che Allegri sta per volare in Premier League: il Manchester United, che ha appena esonerato Ten Hag e affidato la panchina ad interim a una leggenda come Ruud Van Nistelrooy, vuole ripartire con l’allenatore toscano.

Il Milan ragiona quindi sul piano B: se dovesse saltare Fonseca il principale candidato alla sostituzione diventerebbe Edin Terzic, finalista della scorsa Champions League con il Borussia Dortmund. Sul tecnico tedesco c’è però anche la Roma, che sta riflettendo molto attentamente su Ivan Juric: si profila quindi un derby tutto italiano per il 42enne di Menden.