Milan, pioggia di milioni in arrivo: via libera al colpo in attacco

Il Milan sta per incassare tanti milioni grazie ai riscatti: i rossoneri sfrutteranno questo denaro per un super colpo in attacco.

I tifosi del Milan attendono con fermento l’arrivo del mercato di gennaio con la fiducia di poter vedere arrivare a Milanello qualche rinforzo di spessore. Lo spera anche Fonseca, che ha senz’altro bisogno di qualche innesto per poter davvero provare a lottare per le prime posizioni e chissà, magari anche per lo scudetto. La dirigenza rossonera è al lavoro per accontentare il tecnico e ha già fatto capire che sonderà molto attentamente il mercato a gennaio per non farsi scappare eventuali occasioni. Tuttavia Ibrahimovic e Moncada sono attenti soprattutto a ciò che sarà possibile fare nel prossimo calciomercato estivo grazie a una vera e propria pioggia di milioni in arrivo nelle casse rossonere.

Il Milan, infatti, potrà godere di un ampio tesoretto per muoversi con molto più margine sul mercato: tutto merito di alcuni riscatti che appaiono ormai certi. Tra questi anche quello di Yacine Adli, che sta davvero facendo bene con la Fiorentina di Palladino ed è pronto a proseguire la sua avventura in maglia viola.

Milan, i riscatti portano un sacco di soldi: Fonseca avrà l’attaccante

Il centrocampista francese è arrivato a Firenze la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Una cifra che la società del presidente Rocco Commisso si è ormai convinta a sborsare viste le ottime prestazioni dell’ex Bordeaux. Il Milan non poteva sperare di meglio: Adli non rientra nei piani di Fonseca e questi 13 milioni consentono al Diavolo di accumulare una somma importante da spendere per un grande colpo.

Sì, perché oltre ad Adli sono ormai probabilissimi anche i riscatti di De Ketelaere (obbligatorio con una presenza o un punto dell’Atalanta nel 2025) e Kalulu, finora probabilmente il miglior acquisto della Juventus assieme a Francisco Conceicao. La Dea verserà 20 milioni per il belga, mentre i bianconeri spenderanno 17 milioni per acquisire il cartellino del difensore francese.

Gli obiettivi del Milan per l’attacco: il bomber del Porto in prima fila

Il Milan avrà così 50 milioni a disposizione per andare all’assalto di un bomber. Il profilo che piace di più a Ibrahimovic è quello di Samu Omorodion, il gigante di soli 20 anni che sta facendo sfracelli con il Porto: già otto reti in questa prima parte di stagione con i ‘Dragoes’.

Occhio però anche a un’altra soluzione: i rossoneri potrebbero anche utilizzare il tesoretto per prendere non uno, ma due elementi. Con 50 milioni si può infatti puntare a Lorenzo Lucca – 6 gol in stagione con l’Udinese tra Serie A e Coppa Italia, costo sui 20 milioni – e Rodrigo De Paul, che l’Atletico potrebbe lasciar partire per una cifra vicina ai 30 milioni.