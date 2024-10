Altro che critiche per Leao, il dato parla chiaro: numeri da capogiro per il portoghese

L’attaccante Rafa Leao è più volte nel mirino. Le prestazioni del talento portoghese in maglia Milan non sembrano essere all’altezza.

Poche ore e il Milan sarà a caccia della prima vittoria stagionale in Champions League. Il club rossonero ha perso le prime due sfide in Champions League, due sfide comunque insidiose contro Liverpool e Bayer Leverkusen e questa sera ci sarà a San Siro una grande sfida contro il Club Brugge. La squadra di Paulo Fonseca necessita obbligatoriamente dei 3 punti e punterà molto su Rafa Leao.

La stella portoghese, ex calciatore del Lille, vive un momento difficile e quest’anno ha trovato numerose difficoltà; in tanti tra addetti ai lavori e tifosi hanno criticato il giocatore, indietro quest’anno rispetto ai colleghi di reparto e addirittura con l’ultima sfida che ha visto Fonseca preferire Okafor a lui nel reparto offensivo.

Il Milan non può più sbagliare e soprattutto tutti vogliono una reazione del talento portoghese. Questa sera Rafa partirà titolare e l’obiettivo è tornare a segno o comunque risultare decisivo con gli assist. In questi mesi Leao è stato spesso sotto accusa ma c’è un dato che evidenzia come lui nel 2024 abbia avuto ottimi risultati e le critiche per certi versi sono ingiuste.

Milan, i numeri di Leao in serie A sono da protagonista

Come riporta l’account social di Optapaolo Christian Pulisic e Rafa Leao sono i due giocatori della serie A che hanno preso più volte parte a reti in tutte le competizioni; Leao ha fatto 12 gol e 11 assist da inizio 2024 mentre Pulisic ha preso parte con 14 reti e 9 assist, i due sono i giocatori che hanno preso più parte ad azioni che hanno portato poi al gol in quest’annata.

Un dato che certifica che le critiche a Leao negli ultimi mesi sono state per certi versi ingiuste e sicuramente ingenerose. In molti – soprattutto tra gli addetti ai lavori – hanno sparato a zero sul portoghese e stasera, ancora una volta, Rafa è chiamato a rispondere esclusivamente sul campo da gioco.

Nelle ultime ore anche l’ex giocatore Antonio Cassano ha attaccato Rafa nel corso del programma Viva El Futbol e ha rilasciato dichiarazioni pesanti nei suoi confronti. ‘Fantantonio’ ha dichiarato senza mezzi termini: “Ora tutti si sono accorti che Leao fa c******, ma la verità è che Leao è questo. Ci dobbiamo meravigliare se non giocano i top, ma se non gioca Leao è la normalità”, ha chiuso in maniera netta.