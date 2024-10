Mercato Juve, Giuntoli ci riprova ancora: operazione stile Kalulu, contatti con il Milan

Il dirigente della Juventus lavora per gennaio e potrebbero esserci importanti novità in casa bianconera. Occhio a rinforzi a sorpresa.

La vittoria contro il Lipsia ha lasciato importanti scorie in casa Juventus. Il club bianconero ha perso per infortunio fino a fine stagione Bremer mentre l’argentino Nico Gonzalez resterà fermo per oltre un mese. Una doppia tegola non da poco e il club bianconero quasi sicuramente tornerà sul mercato a gennaio.

Anche perchè un altro problema non da poco riguarda l’attacco con Vlahovic unico reale centravanti in rosa, Milik è nuovamente ai box e non si conosce la data del suo rientro ufficiale. Emergenza totale in alcuni reparti con Motta che deve fare di necessità virtù per le prossime sfide stagionali. Nonostante questo la Juve sorride perchè in Germania alcuni acquisti hanno subito fatto bene, sia Kalulu che Conceicao sono stati tra i migliori in campo.

Il difensore francese in particolare è un pilastro del club bianconero e lo è diventato in pochissimo tempo. La Juve allo stesso tempo tornerà sul mercato a gennaio, serve un difensore per sostituire Bremer ma anche un attaccante visto che il solo Vlahovic per tutte queste competizioni. Il club bianconero potrebbe riprovare un colpo lavorando con il Milan, Giuntoli ci sta seriamente pensando.

Mercato Juve, si guarda in casa Milan

L’edizione odierna di Tuttosport ha lanciato la bomba, la Juve potrebbe riproporre un’operazione sulla scia di quella fatta con il Milan per Kalulu, sempre trattando con il club rossonero. La Juve sta cercando un vice-Vlahovic e starebbe pensando al centravanti rossonero Luka Jovic, ormai ai margini del club.

Il Milan ha Morata, Abraham e potrebbe utilizzare anche Okafor come punta centrale, Jovic non è nei piani del club e già alla fine dello scorso mercato (e a Settembre) si era parlato di una possibile cessione. Jovic e Vlahovic sono compagni di Nazionale e il giocatore serbo è in scadenza di contratto a giugno. Il Milan potrebbe liberarlo prima e darlo cosi ai bianconeri, un nuovo accordo dopo l’affare Kalulu e la Juve vuole prendere ancora uno ‘scarto rossonero’ per provare a rilanciarlo.

Da valutare le condizioni di Milik ma una punta serve e la Juve valuta Jovic o nel mercato svincolati, occhio anche all’ex Barcellona Choupo-Moting. Tra l’altro Motta pensava a Nico Gonzalez come alternativa a Dusan, ma ora anche l’argentino è ai box per infortunio per oltre un mese.