Mercato Milan, il club ha deciso: questione di giorni per la firma, ora non ci sono dubbi

Importanti novità in casa Milan. Il club ha deciso di intervenire sul mercato e blindare uno dei pilastri dell’undici titolare.

Le note liete in casa Milan in questo inizio di stagione non sono molte. Sia i neo acquisti che i giocatori da tempo in rosa sembrano essere regrediti ed il passaggio da Pioli a Fonseca non sembra aver funzionato. Almeno per la maggior parte dei giocatori in rosa e il club sta valutando cosa fare nei prossimi giorni.

C’è anche qualcosa che funziona, non bisogna dimenticare. Reijnders e soprattutto Christian Pulisic sembrano funzionare alla grande, sono molto più continui e l’americano sta facendo molto bene dal punto di vista realizzativo, è l’autentico trascinatore della formazione rossonera. Oltre a loro c’è anche una rivelazione, un giocatore che nessuno avrebbe immaginato fino a qualche mese fa. Stiamo parlando del difensore rossonero Matteo Gabbia, cresciuto nel Milan e sempre più legato al mondo rossonero.

Tifoso doc e autore della rete decisiva nell’ultimo derby. Oltre a questo tante buone prestazioni e addirittura Fonseca lo ha inserito nell’undici titolare, scalzando cosi il neo acquisto Pavlovic, giocatore considerato come ‘salvatore della patria’ a inizio stagione. Gabbia sta facendo molto bene e il club rossonero ha deciso cosi di premiarlo, la notizia è delle ultime ore.

Mercato Milan, firma davvero vicina

Come riporta Sky Sport il Milan è pronto a regalare un nuovo contratto a Gabbia, blindando cosi il centrale, pilastro ormai della difesa rossonera. Bravo sia di testa che con i piedi, Gabbia si assume anche grandi responsabilità e lo abbiamo messo metterci la faccia dopo l’ultima sconfitta di Firenze.

Il giocatore prende 1 milione di euro all’anno, ha il contratto in scadenza fino al 2026 e il club vuole blindarlo con un contratto fino al 2030 e un aumento netto dello stipendio, un raddoppio a 2 milioni annui e la società vuole trovare l’accordo il prima possibile con il giocatore che è uno dei pochi italiani in rosa e la società vorrebbe risolvere anche questa problematica. Qualche settimana fa il giocatore parlava cosi della questione rinnovo:

“Ho un contratto, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, ho questa maglia addosso e sono contento di stare qui”. E la società è pronto ad accontentarlo e prenotarlo ancora per diversi anni in maglia rossonera. In questa stagione Gabbia ha collezionato 4 presenze in campionato ed ha segnato un gol, quello appunto del derby che i tifosi ricorderanno per davvero tanto tempo.