Milan-De Paul, ora si può fare: lo scambio accontenta tutti

Il Milan è intenzionato a lanciare un nuovo assalto per Rodrigo De Paul: i rossoneri propongono uno scambio all’Atletico Madrid.

Il Milan ci aveva provato anche nello scorso calciomercato estivo, esattamente come già fatto negli anni precedenti, senza però riuscire a trovare la formula giusta per portare il giocatore a Milanello. Tuttavia i rossoneri non hanno mai mollato la presa e le ultime notizie sembrano giocare a favore: l’idea di Ibrahimovic e Moncada è quella di tentare un nuovo assalto nel 2025. Il calciatore in questione è Rodrigo De Paul, un pallino del Diavolo fin da quando il centrocampista argentino era in forze all’Udinese. Dal 2021 il ‘Pollo’ indossa la maglia dei Colchoneros ma le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ritorno in Italia.

Stando a quanto riportato anche da Todofichajes.com, infatti, pare che Simeone abbia comunicato ad alcune persone che gli sono molto vicine la sua intenzione di lasciare l’Atletico Madrid al termine della stagione.

Simeone ‘libera’ De Paul: Milan in prima fila

Una notizia che ha fatto ovviamente rumore, dato che il Cholo è alla guida dei Colchoneros da quasi 13 anni. Se davvero Simeone deciderà di tentare una nuova avventura altrove anche alcuni suoi giocatori potrebbero prendere altre destinazioni. Uno di questi è proprio Rodrigo De Paul, che ha collezionato finora 147 presenze, 11 reti e 17 assist con i madrileni.

L’argentino ha sempre gradito il corteggiamento del Milan e non disdegnerebbe affatto la possibilità di tornare in Serie A con un club dalle grandi ambizioni come quello rossonero. L’ex Udinese ha un contratto con l’Atletico Madrid fino al 2026: i Colchoneros non vogliono perderlo a parametro zero, pertanto sono disposti a valutare offerte per il giocatore nel prossimo calciomercato estivo.

L’idea del Milan: Loftus-Cheek per De Paul

Il Milan, in realtà, starebbe ragionando su uno scambio che potrebbe accontentare tutti. Per arrivare a De Paul, infatti, i rossoneri sono intenzionati a proporre Ruben Loftus-Cheek agli spagnoli. Dopo una prima stagione molto convincente, con dieci reti messe a segno tra campionato e coppe, l’ex Chelsea sembra in questa annata il lontano parente del giocatore apprezzato fino a qualche mese fa.

Per molti il 28enne inglese è inadatto al gioco di Fonseca: per questo il Milan sta pensando di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a De Paul, che invece potrebbe trovarsi bene con i principi dell’allenatore portoghese. Già nelle prossime settimane si capirà se davvero questa formula è quella giusta.