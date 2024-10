Milan-Napoli, Fonseca è netto in conferenza: “Scudetto, ecco come la penso”, poi il messaggio su Leao

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca è intervenuto in questi minuti per commentare in conferenza la partita di domani contro il Napoli.

Domani sera andrà in scena uno spartiacque fondamentale per la stagione del Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri – privi di Theo Hernandez e Reijnders per squalifica – ospiteranno il Napoli capolista e la squadra non può permettersi ulteriori passi falsi. Il rinvio di Bologna-Milan ha portato l’asterisco al club rossonero e ora una sconfitta porterebbe i rossoneri a 11 punti dalla testa.

Per questo motivo e per tanti altri la sfida di domani sera è fondamentale e per l’occasione il tecnico non avrà i due big – dopo la sfortunata coincidenza del rinvio di Bologna – e non avrà a disposizione Abraham e Jovic con quest’ultimo che anche in questi minuti non si è allenato. Paulo Fonseca ha parlato in questi minuti in conferenza stampa ed ha parlato cosi alla vigilia del delicato big match:

“Il Napoli è fortissimo ed ha un grande allenatore. Sono primi e arrivano qui molto motivati. Il Napoli è forte ed ha vinto bene le partite che ha vinto. Il rinvio di Bologna-Milan? E’ stato difficile da gestire, potevamo fare allenamenti ma non sapevamo se potevamo giocare o no. Napoli? Beh, è al primo posto ed è tra le candidate al titolo. Il Milan in corsa? Per me si, i tifosi devono crederci e credo che la squadra sia in netta crescita”.

Milan, Fonseca è chiaro su Leao

Uno dei dilemmi riguardanti Milan-Napoli riguarda l’asso portoghese Rafa Leao. Il tecnico ha parlato cosi riguardo la possibile presenza del calciatore: “Oggi non dico chi giocherà domani, Rafa ha lavorato bene e sicuramente non c’è nessun caso. Leao giocherà? Ripeto, non lo dico”, ha chiuso il tecnico con un netto sorriso.

Il tecnico ha parlato di tante cose e ha lanciato una sorpresa sul possibile sostituto di Theo Hernandez, out per squalifica. Riguardo la questione terzino Fonseca ha dichiarato: “Possibile impiego di Calabria a sinistra? Beh, può essere”. Insomma le parole dell’allenatore aprono ad una clamorosa ipotesi per la fascia con Calabria che entra in corsa con Jimenez e Terracciano per il ruolo di vice-Theo.