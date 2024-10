Milan-Fonseca, che mazzata per i rossoneri: è già finita, i numeri parlano chiaro

L’ultima giornata di campionato ha evidenziato tante lacune in casa Milan. Il clima non è dei più sereni, anzi filtra grande pessimismo.

L’ultima giornata di campionato ha riportato lo sconforto in casa Milan. L’ambiente attorno alla squadra di Fonseca non è dei migliori, il posticipo contro la squadra gigliata ha riportato il pessimismo e tante note negative, purtroppo da sottolineare. Il Milan è al momento a 5 punti dal primo posto ma al momento la distanza punti è l’ultimo dei problemi per il tecnico portoghese.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport il tecnico rossonero è sembrato davvero capirci poco nel big match del Franchi, una squadra slegata e molto confusionaria, totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo apprezzato nel derby. Il gol subito in maniera rocambolesca e le parole di Fonseca sui rigoristi (Il rigorista è Pulisic, non so perchè i giocatori hanno cambiato idea, ndr) hanno sorpreso tutti ed hanno evidenziato grandi problemi all’interno del clima.

Inoltre il grande nervosismo visto nei cambi dopo le sostituzioni di Pulisic e Leao e l’espulsione di Theo a fine gara sottolinea un ambiente non sereno. Il Milan è in difficoltà e la rosea sottolinea il bonus ottenuto da Fonseca con la vittoria nel derby è già finito, particolare attenzione alle prossime gare dopo la sosta. Decisioni importanti non sono da snobbare.

Fiorentina-Milan, la critica a Fonseca è durissima

Paulo Fonseca ritorna alla casella di partenza e le due sconfitte contro Leverkusen e Fiorentina rimettono nei guai il portoghese con la Gazzetta dello Sport che ha avuto parole molto dure per sottolineare le scelte del tecnico: “La formazione di Fonseca resta indecifrabile, può significare tutto o niente”. La rosea prosegue analizzando il momento particolare del club e sottolinea: “Non si capisce quanto valga il Milan e quanto valgono i calciatori, quali sono le colpe dei calciatori e quali sono le responsabilità del tecnico”.

Il quotidiano sottolinea il pensiero ormai di tanti tifosi. Il Milan è a -5 dal Napoli e -3 dall’Inter ma tra i tifosi – per quel che riguarda il sogno scudetto – prevale una sensazione di mediocrità e di nervosismo. Non si capisce cosa può fare questo Milan, una squadra di talento abbastanza evidente ma che stenta nel trovare la quadra, le difficoltà sono palesi a tutti e il tecnico deve fermare questo momento di grande avversità.

Ora il Milan arriva alla sosta nel peggiore dei modi e al rientro ci sarà una serie di partite dove Fonseca non può più sbagliare.