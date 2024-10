Milan-Napoli, arriva l’inattesa bocciatura: sentenza in conferenza stampa

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha analizzato la sfida contro il Napoli e ha parlato anche delle scelte di formazione.

Domani sera andrà in scena il big match di San Siro tra Milan e Napoli e c’è grande attesa per una sfida che vedrà oltre 70 mila spettatori. Un match destinato a regalare grandi emozioni e che vede tanti dubbi di formazione in casa rossonera. Il Milan avrà infatti squalificati Theo Hernandez e Reijnders, e dovrà fare i conti con un’inattesa quanto problematica emergenza.

Il tecnico rossonero ha parlato delle possibili scelte in conferenza stampa ed ha analizzato la gara contro l’attuale capolista della serie A. In primo luogo ha analizzato la situazione del talento portoghese Rafa Leao e ha sentenziato: “Leao? Non dico chi giocherà domani, lui sta lavorando bene e non c’è nessun caso”.

Resta il ballottaggio tra Rafa e Okafor con il portoghese che resta però al momento favorito. Un grande dubbio riguarda però la fascia dove serve un sostituto di Theo Hernandez, il grande assente del match. In conferenza stampa Fonseca ha aperto alla possibilità di utilizzare Davide Calabria sulla fascia sinistra mentre allo stesso tempo ha dato una grossa bocciatura ad un altro rossonero.

Milan-Napoli, niente da fare: secondo Fonseca non può giocare in quel ruolo

Fonseca ha aperto qualche possibilità di vedere Calabria sulla fascia mentre ha escluso totalmente alla possibilità di vedere Pavlovic sulla fascia: “In Nazionale ha giocato qualche volta nella difesa a tre ma non lo vedo come terzino”, una bocciatura quindi nei confronti del centrale serbo che potrebbe tra le altre cose partire dalla panchina.

Pavlovic è stato uno dei grandi investimenti del Milan in estate ma dopo una grande partenza sembra aver avuto un calo ed è sicuramente indietreggiato nelle gerarchie di Fonseca che gli ha preferito prima Gabbia e poi anche Thiaw. Domani con il forfait per risentimento muscolare di Gabbia il tecnico portoghese potrebbe puntare su Thiaw e Tomori con Pavlovic neanche come nome possibile per la fascia.

Un Milan in costante emergenza in fase difensiva ma che vedrà ancora una panchina per il centrale serbo. Il Milan ha pagato 20 milioni di euro per il difensore classe 2001 che in questa stagione ha finora collezionato 6 presenze stagionali; sta al giocatore provare a ribaltare le gerarchie all’interno della rosa rossonera.