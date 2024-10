Milan-Udinese, bocciatura di Fonseca: il big mandato in panchina

Arrivano importanti novità in casa Milan. Il club rossonero giocherà sabato una sfida molto importante contro l’Udinese.

Paulo Fonseca è consapevole che la sfida tra Milan e Udinese in programma sabato pomeriggio sarà molto importante per il suo futuro in rossonero. La sconfitta di Firenze ha messo nuovi dubbi sia tra gli addetti ai lavori che tra i tifosi e la società – con la squadra – ha la consapevolezza che non si può più sbagliare.

Il prossimo turno vedrà match di primo piano come Roma-Inter e Juve-Lazio e il Milan sulla carta ha un turno non impossibile. L’Udinese è in forma ma si gioca a San Siro e il club di Fonseca non può più sbagliare, quella di sabato è una sfida importante e il tecnico schiererà la miglior formazione possibile. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci un importante cambio di formazione.

Il club rossonero avrà il capitano Theo Hernandez assente per squalifica e potrebbe esserci un altro importante cambiamento in difesa, un reparto che ha sofferto molto nel corso di questa prima parte di stagione. Il difensore inglese Tomori ha commesso diverse leggerezze e per questo il Milan potrebbe cambiare reparto di centrali per la sfida contro l’Udinese.

Milan-Udinese, stop a sorpresa tra i titolari

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – complice la serie di impegni che vedrà il Milan protagonista – Paulo Fonseca cambierà qualcosa per la prossima sfida. Il cambio più sicuro è quello che riguarda la difesa dove tornerà Pavlovic e sarà in coppia con Gabbia con Tomori quindi bocciato.

Sorpresa quindi in difesa con Emerson Royal sulla fascia destra e al centro Pavlovic e Gabbia mentre da decidere ancora il sostituto di Theo con Terracciano che non convince del tutto. Possibile panchina anche per Tammy Abraham con Okafor in rampa di lancio per l’utilizzo dal primo minuto. Il Milan vuole tornare a vincere e il club farà qualche cambio visto la prossima serie di impegni.

Qualcuno più malizioso ha inoltre parlato di una possibile bocciatura per Tomori dovuta anche all’atteggiamento nell’ultimo match contro la Fiorentina dove saltò per recuperare il pallone a gioco fermo, ‘toglierlo a Pulisic’ e consentire all’amico Abraham di batterlo. E anche questo pare che Fonseca non abbia affatto gradito. Vedremo in futuro se si tratta di una bocciatura fissa o solo per una giornata ma intanto importante cambio in casa Milan, possibile rivoluzione in difesa.