“Squalifica a vita”, dramma per l’ex stella Milan: la notizia lascia increduli

Non è un periodo facile per l’ex calciatore del Milan e ora rischierebbe davvero grosso. Le ultime non sono sicuramente positive nei suoi confronti.

Il Milan non vive un periodo facile, è reduce da due sconfitte consecutive e arriva alla sosta nel peggiore dei modi. La sconfitta di Firenze in particolare ha riportato polemiche e il club rossonero appare in netta difficoltà. Inoltre il capitano Theo Hernandez – espulso al termine del match – ha ricevuto due turni di squalifica e salterà i match contro Udinese e Bologna. Il Milan non se la passa bene ma c’è un ex rossonero a cui le cose vanno molto peggio.

Si è parlato per anni di lui come un possibile crack mondiale, i tifosi e la società rossonera avevano riposto grandi aspettative ma alla fine non ha mantenuto le attese. Le cose sono poi andate molto peggio e il club lo ha ceduto a titolo definitivo: stiamo parlando del talento brasiliano Lucas Paquetà, ex Milan che la società ha ceduto in Premier League, ai londinesi del West Ham. Paquetà è alle prese con uno scandalo che potrebbe addirittura costargli la carriera.

Il calciatore è da mesi indagato per uno scandalo scommesse e secondo quanto riporta THE SUN avrebbe addirittura complicato le cose provando a danneggiare le indagini della polizia. Va specificato che al momento il giocatore ex Milan è ancora sotto indagine – e quindi non colpevole – ma la situazione è tutt’altro che facile. Andiamo a scoprire l’accaduto.

Milan, l’ex Paquetà rischia davvero grosso

Secondo il quotidiano inglese il giocatore avrebbe ostacolato le indagini buttando il cellulare sostitutivo che la FA gli aveva consegnato invece di riconsegnarlo al team investigativo. Questo gesto avrebbe complicato le cose e insospettito gli inquirenti con Paquetà che – in caso di accusa (il verdetto non dovrebbe arrivare prima della prossima estate) rischierebbe addirittura una squalifica a vita.

Paquetà è accusato di diverse violazioni: in Brasile ben 60 persone hanno scommesso dalle 7 alle 400 sterline a testa riguardo le ammonizioni di Paquetà in determinati match di Premier League. Una vicenda che fin dall’inizio ha insospettito la polizia e che ora vedrebbe la situazione del giocatore anche peggiorare; Paquetà nega qualsiasi reato mentre la FA si rifiuta di commentare la vicenda.

Una situazione particolare per uno che – al suo arrivo a Milano – era considerato come uno dei più grandi talenti del calcio verdeoro e che invece ora rischia davvero tantissimo.