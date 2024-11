Astinenza Morata, ormai è evidente in casa Milan: Fonseca ha un problema

I dati riguardo il centravanti del Milan Alvaro Morata sono piuttosto preoccupanti. In casa Milan c’è un problema netto da risolvere.

La stagione del Milan è stata piuttosto altalenante e questo per vari motivi. Quel che è certo è il club rossonero non può più sbagliare e anche la sfida di San Siro contro l’Empoli è già decisiva per il futuro della stagione rossonera. Il Milan ha evidenziato alcune lacune sia nella fase difensiva che in quella offensiva.

Per questo motivo la squadra ha dovuto fare i conti con una serie di problemi, il Milan fatica a difendere e lo abbiamo visto in match come contro il Cagliari o anche contro lo Slovan Bratislava dove i rossoneri hanno vinto ma hanno faticato tantissimo contro una squadra sulla carta ancora inferiore e a quota 0 punti nella competizione.

Oltre alla difesa il Milan ha un altro problema e riguarda la questione centravanti. Lo scorso anno c’era Olivier Giroud, l’uomo che ha portato il diciannovesimo scudetto e che – nonostante l’età – ha sempre dato un grande apporto alla squadra. La società ha sostituito il centravanti con Alvaro Morata, non era inizialmente la prima scelta ma il giocatore ha comunque una grande esperienza internazionale. Morata ha sostituito Giroud ma il suo rendimento a livello realizzativo è molto al di sotto delle attese. I numeri preoccupano tutti.

Milan, i numeri di Alvaro Morata parlano chiaro

Morata è uno dei centravanti che non solo spesso va a segno ma dà anche un gran contributo con il lavoro di squadra. Sia i tifosi che il club si aspettavano però un altro rendimento a livello realizzativo e invece i risultati sono stati finora abbastanza deludenti. Finora in maglia rossonera il calciatore ha collezionato 13 presenze e 3 reti, e come riporta Tuttosport è in totale astinenza. Per quel che riguarda il campionato Morata non segna addirittura dal 27 Settembre, la sfida contro il Lecce e sono passati oltre due mesi.

Lo scorso anno Morata ha segnato molto con l’Atletico Madrid, ma quest’anno il trend non è lo stesso e la squadra è in difficoltà, il suo bomber sembra avere un problema e l’obiettivo è che presto possa tornare al gol. Morata è uno dei ‘problemi’ del Milan attuale e Fonseca – e i tifosi rossoneri – sperano che possa tornare nuovamente al gol, magari già contro l’Empoli in questo weekend.