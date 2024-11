Boom Milan, accordo ad un passo: firma per il top player

I risultati faticano ad arrivare ma in casa Milan si pensa anche al calciomercato. Il club rossonero potrebbe finalmente raggiungere l’accordo.

La stagione del Milan ha avuto grossi alti e bassi e il club rossonero continua a non decollare. La squadra di Paulo Fonseca aveva una grande opportunità contro una Juve davvero rimaneggiata ma nessuno è riuscito ad approfittarne e ne è uscito fuori un pari che ha deluso le aspettative e ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri.

Tanti fischi al termine del match e grande delusione per una squadra che non riesce ad alzare il proprio livello e il Milan è costantemente sotto attacco. Alcuni big come Theo Hernandez e Rafa Leao non sono molto continui, e anche il portiere francese Mike Maignan ha avuto cali importanti, alternato grandi prestazioni a clamorose papere.

In casa Milan arrivano però importanti novità sul mercato e presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti riguardo un top player. Il Milan è pronto a blindarlo e il giornalista Niccolò Ceccarini ha spiegato la situazione contrattuale riguardo il portiere francese Mike Maignan e ci sono ottime notizie per quel che riguarda il futuro in casa Milan. Il rinnovo del giocatore è molto più vicino.

Mercato Milan, la firma ora è ad un passo

Attraverso il consueto appuntamento su Tmw il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto riguardo il mercato rossonero e in particolare relativo a Maignan, spiegando cosi la sua situazione: “Ne ha parlato anche Moncada e sappiamo che si procede con i piani stabiliti. La sensazione è che il rinnovo di Maignan sia in dirittura d’arrivo mentre c’è ancora da lavorare per la questione Theo Hernandez”, chiarendo quindi la situazione.

Le cifre sembrano note ormai a tutti e il giocatore – a quanto pare – dovrebbe firmare un accordo con ingaggio a salire fino ai 6 milioni di euro annui bonus inclusi. Il giocatore ne ha accennato recentemente e la sensazione è che presto potrebbe chiudersi in maniera positiva, Maignan è pronto a legarsi al Milan.

Ceccarini ha fatto il punto anche su altre operazioni di mercato che il club sta valutando: “Alzare il livello non è semplice ma il club ha le idee chiare ed è fondamentale alzare il livello a centrocampo”. Il club ha valutato come operazioni future nomi come Belayhane e Frendrup, il sogno però resta il centrocampista della Nazionale Samuele Ricci, giocatore che piace a tanti club sia in Italia che in Europa.