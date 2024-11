Boom Milan, annuncio sul futuro e firma vicina: la notizia fa sognare i tifosi

In casa Milan la priorità ora è recuperare punti in classifica. Intanto arrivano dichiarazioni che sicuramente fanno piacere a tutti.

Le sfide delle Nazionali sono ormai quasi tutte terminate e in casa Milan tra poco si tornerà al lavoro. Sabato pomeriggio si ritorna in campo e a San Siro andrà in scena un classico del calcio italiano come Milan-Juventus. Il club rossonero non può sbagliare l’appuntamento e necessita assolutamente dei tre punti.

Il pari arrivato nel finale contro il Cagliari ha generato tanto rammarico e il clima dei tifosi attorno alla squadra non è dei migliori. La squadra ha si una gara da recuperare contro il Bologna ma allo stesso tempo è già a 8 punti dal Napoli e 7 dal gruppo di testa e non si può più sbagliare. Un ko contro i bianconeri complicherebbe tanto la corsa Champions e genererebbe ulteriori malumori. Ma non ci sono solo malumori.

Una delle grandi note liete di questa stagione è il centrocampista Tijani Reijnders, calciatore del Milan e della Nazionale olandese che quest’anno si sta consacrando ad altissimi livelli. La rete contro il Real Madrid ha alimentato i rumors di mercato ma le ultime dichiarazioni sono piuttosto importanti. Reijnders giura amore al Milan, i tifosi possono sognare.

Milan, le parole di Reijnders fanno ben sperare

Si era parlato di Liverpool e Real Madrid nelle ultime settimane ma Tijani Reijnders non ci sta e vuole solo il Milan. Il calciatore ha parlato del futuro intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio ed ha svelato: “Stiamo discutendo del rinnovo di contratto in questo momento ma non posso dire di più”. Il calciatore ha però poi proseguito facendo ben sperare tutti i tifosi riguardo la permanenza: “Mi vedo nel Milan almeno fino ai 30 anni, è uno dei club più belli al mondo ed è un onore giocarci”.

Riguardo la lotta scudetto il calciatore ci crede ancora e avvisa le altre pretendenti: “Non penso sia troppo tardi per lo scudetto, ci sono tante poche squadre in pochi punti, la squadra ha fatto una grossa evoluzione ma le cose miglioreranno”. Netta anche la sentenza riguardo la possibile qualificazione nelle prime 8 di Champions League: “In questa competizione abbiamo il destino nelle nostre mani, l’obiettivo è arrivare tra le prime otto ed evitare i Playoff”.

Tante belle dichiarazioni e i tifosi sognano, Reijnders è pronto a legarsi ai colori rossoneri e non vede l’ora di restare qui.