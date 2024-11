Boom Milan, firma ad un passo: Fonseca ci conta, ormai manca poco

In casa Milan anche durante la sosta la società sta facendo le dovute valutazioni sui giocatori in rosa e quelli eventualmente appetibili.

In questo momento il Milan di Paulo Fonseca è una sorta di rebus per tifosi e addetti ai lavori. Ci si chiede realisticamente quale sia il vero Milan, se quello che ha dominato e stravinto al Santiago Bernabeu o quello che solo tre giorni dopo non è andato oltre un brutto 3 a 3 in trasferta contro il ‘modesto’ Cagliari.

La formazione rossonera è dotata di grande tasso tecnico, ma lo dimostra a sprazzi e la sensazione è che trattiamo di una squadra di grande discontinuità. Tra gli acquisti alcuni non hanno convinto e soprattutto in difesa la squadra sembra aver bisogno di qualcosa; anche per questo si è parlato di un possibile innesto nel reparto difensivo a gennaio.

Chi invece ha sorprendentemente convinto in questa prima fase della stagione è sicuramente Matteo Gabbia, rientrato dal prestito e diventato ora una pedina chiave del Milan di Fonseca. Abbiamo infatti tutti noto i problemi del club rossonero nelle ultime settimane, problemi soprattutto nel reparto difensivo ed anche a Cagliari vi sono state problematiche piuttosto gravi. Fonseca conta di avere Gabbia il prima possibile, magari per la sosta e intanto anche il Milan non può più farne a meno.

Boom Milan, rinnovo imminente per il difensore

Come riporta la Gazzetta dello Sport sembra ormai questioni di giorni per il rinnovo del difensore rossonero Matteo Gabbia, un giocatore fondamentale nelle dinamiche della squadra in questa stagione e colui che ha siglato la rete decisiva nell’ultimo derby, riportando la vittoria in un derby dopo anni di difficoltà e pesanti sconfitte.

Per il giocatore è previsto un lauto adeguamento di contratto e presto dovrebbe quindi esserci un rinnovo del contratto fino al 2029 con un passaggio da 1 a 2 milioni di euro. Gabbia soddisfa il Milan sia dentro che fuori dal campo e rappresenta un giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan. Per questo il club vuole blindarlo e chiudere qualsiasi dubbio circa la sua permanenza in rossonero.

Negli ultimi anni il Milan ha spesso puntato su giocatori stranieri e magari con Gabbia si vuole iniziare un percorso diverso, magari puntando su giocatori cresciuti nella scuola rossonera, in attesa dell’exploit definitivo di giocatori della cantera rossonera come Liberali e Camarda. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime sessioni di mercato ma quel che è certo è che il Milan è pronto a blindare Gabbia.