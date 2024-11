Bouaddi-Milan: l’affare si farà per due motivi

Il Milan avrebbe individuato in Bouaddi il colpo da mettere a segno per migliorare il centrocampo: i rossoneri hanno un doppio vantaggio.

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e tutti i club si stanno guardando intorno per farsi trovare pronti e cogliere al volo qualche ghiotta occasione. Tra i vari club che sonderanno il mercato di gennaio c’è anche il Milan: la rosa a disposizione di Fonseca è sicuramente di buona qualità ma questa prima parte di stagione ha fatto venire fuori alcune carenze che Ibrahimovic e Moncada vorrebbero andare a colmare. Ma in quale reparto è lecito aspettarsi qualche movimento da parte del Diavolo? Andando a guardare l’organico rossonero sembra piuttosto evidente come la coperta a centrocampo non sia così lunga.

Paulo Fonseca dovrebbe riavere in gruppo Ismael Bennacer tra poco più di un mese: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’algerino dovrebbe rientrare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Tuttavia, visto il lungo infortunio e la necessità di ritrovare il ritmo partita, è probabile che la società di via Aldo Rossi vada comunque alla ricerca di un centrocampista per gennaio.

Milan, trovato il centrocampista: tutto su Bouaddi

Proprio in queste ore è trapelata l’indiscrezione che parla di un forte interessamento del Milan per un giovane talento che gioca in Ligue 1. Si tratta di Ayyoub Bouaddi, classe 2007, centrocampista del Lille che quest’anno sta trovando sempre più spazio nelle gerarchie di mister Bruno Genesio.

In tutta la scorsa stagione Bouaddi aveva collezionato 18 presenze: ora è già a undici, a dimostrazione di come stia crescendo molto velocemente nonostante abbia soltanto 17 anni. Il gioiello, almeno stando ai rumors, ha totalmente stregato la dirigenza rossonera, tanto da pensare di prenderlo già a gennaio.

Bouaddi-Milan, Fonseca può convincerlo: il motivo

Stando a quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan potrebbe giocare due carte per sbaragliare la concorrenza e accaparrarsi Bouaddi. Prima di tutto il Diavolo si è mosso con un certo anticipo rispetto alle altre, pertanto parte in prima fila. Ma l’aspetto più importante è Paulo Fonseca: fu proprio l’allenatore del Milan a far esordire in prima squadra Bouaddi lo scorso anno, quando il tecnico portoghese sedeva sulla panchina dei ‘Mastini’.

Il Lille lo valuta 30 milioni di euro ma Ibrahimovic e Moncada proveranno a portarlo a Milanello già a gennaio con un’offerta di circa 20 milioni. Se non dovessero riuscirci nella finestra invernale verrà fatto certamente un altro tentativo in estate.