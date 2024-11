Calciomercato Milan: svolta per il difensore, telefonata decisiva

Ci sono novità importanti per il calciomercato del Milan: un giocatore non farà ritorno a Milanello, parole molto chiare.

Anche se manca ancora più di un mese all’apertura del calciomercato invernale la dirigenza del Milan si sta già muovendo. L’obiettivo dei rossoneri è quello di migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca per fare un grande girone di ritorno e provare una clamorosa rimonta scudetto. Tuttavia i vertici del Milan non guardano solo a gennaio: Ibrahimovic e Moncada stanno sondando il terreno anche per il calciomercato estivo, cercando di individuare i profili giusti per rendere il Milan sempre più forte e competitivo. In queste ultime settimane si è parlato anche di alcuni possibili ritorni che ovviamente farebbero molto piacere ai tifosi.

Pensiamo ad esempio a Sandro Tonali, che ha mantenuto un legame molto forte con i colori rossoneri e sarebbe ben felice di poter tornare a Milanello dopo l’avventura in Premier League. Ma il centrocampista della Nazionale italiana non è l’unico: il Milan, infatti, sta studiando anche l’ipotesi Brahim Diaz, che in Spagna danno in uscita dal Real Madrid nonostante il buon rendimento con i Blancos.

Milan, sfuma il grande ritorno: ce l’ha con la società

E per quanto riguarda Pierre Kalulu? Sono tanti i tifosi del Milan che vorrebbero riavere in rosa il difensore francese, ceduto in prestito alla Juventus la scorsa estate. In bianconero Kalulu ha ritrovato la migliore condizione e sta offrendo prestazioni di grande spessore: purtroppo, però, la Juve sembra intenzionata a esercitare l’opzione per il riscatto versando nelle casse rossonere 14 milioni di euro più 3 di bonus.

Tuttavia, anche se non ci fosse stata questa volontà da parte del club torinese, molto difficilmente Kalulu avrebbe fatto ritorno al Milan. Il comportamento avuto dalla società rossonera la scorsa estate non è affatto piaciuto al giocatore, che invece ha trovato subito una certa sintonia con Thiago Motta.

Kalulu, parla il fratello: “Il Milan lo ha deluso”

Lo ha confermato anche il fratello Aldo in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Pierre è rimasto deluso dal Milan“, ha detto il fratello del difensore, aggiungendo che i rossoneri hanno fatto capire al francese che era arrivato il momento di togliere le tende. Per fortuna è arrivata la telefonata di Thiago Motta che ha convinto Kalulu ad accettare il trasferimento a Torino.

“E se poi ti chiama la Juve non puoi dire di no”, ha detto il fratello Aldo. Una scelta azzeccata, visto quanto fatto vedere fin qui dal 24enne di Lione.