Colpo a costo zero Milan: il club ha deciso, pronto l’affondo

Il Milan di Paulo Fonseca è pronto a rinforzare la rosa in alcuni reparti. Il mercato di gennaio potrebbe regalare una nuova interessante pedina.

Dopo un inizio di stagione con alti e bassi in casa Milan sembra esserci finalmente ottimismo. Il club rossonero ha ottenuto una spettacolare vittoria a Madrid e ora vuole confermarsi anche a Cagliari dove sarà impegnato nel weekend. E’ una giornata sulla carta favorevole per i rossoneri e la squadra sa che non si può sbagliare.

Si giocano questo weekend il derby di Torino e specialmente Inter-Napoli, di conseguenza la formazione milanese ha una grande opportunità di guadagnare punti e serve specialmente continuità. In questa prima parte di stagione il club ha evidenziato qualche lacuna in determinati reparti e tra questi c’è sicuramente la difesa, sia sulle fasce che per quel che riguarda i centrali.

Tomori e Pavlovic non convincono del tutto, specialmente il neo acquisto ha evidenziato diverse difficoltà e quindi non è escluso un nuovo intervento sul mercato. A priori il club valuta un nome che può arrivare a gennaio o a fine stagione, occhio quindi al colpo a parametro zero. Secondo quanto riporta Caught Offside il Milan sarebbe molto interessato a Victor Lindelof, difensore centrale in uscita dal Manchester United. Occhio quindi a un nome a sorpresa per la difesa.

Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa

Il giocatore arrivò qualche anno fa come un grandissimo difensore ma anch’egli – come capita a diversi giocatori del mondo United negli ultimi anni – si è perso ed è scalato indietro nelle gerarchie. Neanche l’imminente arrivo di Amorim dovrebbe cambiare le cose, il club inglese potrebbe acquistare 1 o 2 centrali difensivi e Lindelof è destinato alla cessione.

Il Milan potrebbe provare ad acquistarlo a un prezzo vantaggioso già a gennaio ma appare molto più probabile il suo approdo a costo zero in estate. D’altronde la rosa rossonera è molto giovane e occhio quindi a qualche profilo più esperto che potrebbe sicuramente aiutare la rosa di Fonseca, anche in vista della prossima stagione.

Lindelof è uno dei nomi candidati a vestire la maglia rossonera e il Milan rifletterà nei prossimi mesi e valuterà se fare l’affondo o meno per il giocatore. Occhio quindi al mercato rossonero con una squadra che potrebbe valutare innesti in questo determinato reparto.