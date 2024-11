Colpo David: c’è l’annuncio del presidente su Gazzetta

Ha preso voce il presidente, annunciando ciò che riguarda la situazione David, dal Lille, a costo zero.

Il calciomercato del Milan torna a vedere quello che porta al colpo a costo zero dal Lille dopo che in passato, proprio dal club francese, i rossoneri hanno piazzato il colpaccio Leao che ha visto schizzare il suo valore di mercato, facendo le fortune del Milan, al di là degli alti e bassi di questa stagione, con Fonseca che lo ha escluso in diverse occasioni.

Ma Fonseca stesso, conosce bene Jonathan David, calciatore che ha allenato nella sua precedente esperienza in Ligue 1 e che potrebbe ritrovarlo a Milanello, soprattutto di fronte all’annuncio del presidente, tra le colonne della rosea.

Colpo David: l’annuncio su La Gazzetta dello Sport del presidente

Ha parlato a La Gazzetta dello Sport il presidente che, nella settimana che vede la Champions League tornare in scena e con il Lille che affronta la Juventus, ha voluto chiarire alcune cose.

Perché per il colpo David, altro che soltanto la Juventus, come ipotesi per il dopo-Vlahovic. Sono diverse le squadre che ci provano per il canadese e, tra queste, figura sicuramente anche il nome del Milan.

Il calciomercato dei rossoneri passa per diverse soluzioni, considerando pure che per il club, c’è da valutare quella che è la possibile cessione a cifre elevatissime per Leao e che permetterebbe poi al Milan di piazzare diversi colpi. Tra questi, quello legato a David, sul quale si è fatta chiarezza tra le pagine della rosea.

Le parole sul futuro di David: c’è anche il Milan

C’è anche il Milan tra i club interessati a David. Anzi, sono proprio diversi, per ammissione del patron del Lille. Ai microfoni della rosea, in una lunga intervista, ha così parlato il presidente: “Sta vivendo un bel momento, sfoggia prestazioni importanti perché ha una grande squadra con lui. Tutti lavorano benissimo e gli permettono di realizzare i gol che segna. La chiave della nostra squadra è il collettivo e lo sarà anche contro la Juve. Stiamo parlando con lui per il rinnovo, lui ha una proposta in mano. Dice che il Lille è il suo club, lui piace a tutti, a diversi club. Ciò che discutiamo nel privato, resta tra noi”.

David resta o va via senza rinnovo? Le ipotesi per i rossoneri

David in ogni caso potrebbe salutare senza rinnovo, con il Milan in agguato assieme alle altre rivali italiane. Sulle sue tracce, vista l’occasione a zero, ci sono sicuramente Inter e Juventus, ma non è da escludere l’ipotesi rossonera. Entro gennaio, in ogni caso, si scoprirà la verità. Le volontà del Lille sono chiare: vogliono trattenere David. Ma poi, non ad ogni costo. E il patron non vuole perderlo a zero, scenari apertissimi per una possibile cessione low cost, già a gennaio.