Milan, addio Leao: decisione a gennaio, la destinazione

L’addio di Leao è il tema caldo in casa Milan, che accompagna questo pre-partita tra Real Madrid-Milan.

Non va dimenticato che lo stesso Leao è stato fortemente accostato, nei recenti storici, proprio al club di Madrid. Chiaro è che adesso sono altri i calciatori che i Blancos potrebbero individuare e scegliere dal Milan – Reijnders e Theo Hernandez su tutti -, considerando che le Merengues hanno già i posti occupati nel tridente offensivo.

Ma il valore di Rafa Leao resta enorme e il Milan, malgrado gli alti e i bassi con il portoghese, in questa stagione, ne è consapevole. La decisione slitta, i colleghi di Tuttomercatoweb hanno provato a fare il punto della situazione in merito alla cessione di Leao che, a gennaio, potrebbe vedere la sua decisione con destinazione già scelta.

Calciomercato: addio Leao, la decisione a gennaio

La decisione su Rafa Leao vedrà protagonista lo stesso portoghese che, in comune accordo con i rossoneri, dovrà scegliere che strada percorrere. Va detto che Leao, malgrado alcune critiche e non scelto dalla formazione titolare di Fonseca – col Real Madrid avrà in ogni caso la sua occasione -, sta tenendo duro e lavorando.

“Testa bassa e pedalare”, come si suol dire e il portoghese o sta facendo. Nelle intenzioni di Leao c’è quella di riprendersi il Milan e questo, farebbe davvero comodo a tutti.

Il perché è legato al fatto che il Milan, per quanto si sta svalutando economicamente il portoghese, a queste cifre non lo venderà. Il classe ’99 ha bisogno di ritrovarsi, anche per permettere al Milan di venderlo, eventualmente, senza più toccare i 175 milioni di euro della clausola, ma quantomeno andando oltre le tre cifre dei 100 milioni di euro.

Il ruolo dell’agente sulla cessione di Leao

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, non ci sarebbe più rapporto diretto tra Leao e l’agente Jorge Mendes. La prossima sessione di mercato però sarà l’ultima dove lo stesso Mendes avrà un ruolo chiave nell’ipotetica cessione di Leao. Sul tavolo del Milan, si discute una possibile cessione a gennaio o comunque a fine stagione, già da decidere nel mercato che arriva tra due mesi, con la sessione che aprirà dunque a breve.

La destinazione di Rafael Leao

Stasera scende in campo Leao e, al di là della prestazione, restano vive le questioni legate alla sua cessione, magari proprio in Spagna. Perché sul tavolo, Mendes proverà a portare una proposta dal Barcellona, per Leao. Per ora, tutto ciò che propongono dalla Catalogna è una proposta da 60 milioni di euro più il cartellino di due giocatori – tra i due sicuramente Ansu Fati -, ma che al Milan non convincono. I rossoneri, eventualmente, vogliono 125-130 milioni per il portoghese.