Real-Milan, tutti gli occhi sul colpo di mercato: asse Milano-Spagna

Se c’è un “classico” in Champions League da considerare, è sicuramente quello che vede contrapposte Real Madrid-Milan, nella sfida che si giocherà al Bernabeu.

Va sottolineato però quello che è l’interesse, nell’asse Milano-Spagna, sulle voci di calciomercato che riguardano uno dei talenti che andranno in scenda questa sera, nella sfida tra le gloriose società d’Europa.

Malgrado siano stati diversi gli ultimi anni vissuti a Milano e a Madrid, con Carlo Ancelotti che ha vinto e ri-vinto la Champions col Real Madrid, dopo averla portata per l’ultima volta in rossonero nell’ormai lontano 2007, questa per tradizione, resta una delle partite più affascinanti del calcio mondiale. E questa volta, tra le due squadre, può tornare ad essere messa in evidenza, come spiegano dai principali quotidiani sportivi oggi, quell’asse di calciomercato Spagna-Milano, che riguarda i calciatori presenti in campo.

Calciomercato: asse Milano-Spagna, tutti gli occhi in Real-Milan

Tra tutti, c’è un calciatore che sta ben figurando, rispetto agli altri. E tutti gli occhi, al Santiago Bernabeu, saranno su di lui.

C’è da dire che così come il Milan, anche se a livelli diversi, anche a Madrid non sia proprio una stagione ai massimi livelli. L’arrivo di Mbappè ai Galacticos non ha dato quel qualcosa in più alla formazione allenata da Carlo Ancelotti, almeno fino a questo momento. Pertanto tutto potrebbe “rischiare” di passare, ancora una volta, dal calciomercato.

Idee di mercato, oltretutto, arrivano da quella che è la complessa situazione che spera di sbrogliare, il più in fretta possibile, il Milan. Attraverso il rinnovo, i rossoneri, vorrebbero rinnovare il contratto di uno dei propri gioielli, sul quale Fonseca non ne vuole più fare a meno. Una situazione che va oltre Leao, oltre quanto successo ad inizio stagione anche con Theo e che, questa sera al Bernabeu, avrà tutte le attenzioni su di sé.

Rinnovo per blindarlo: assalto delle big d’Europa

L’assalto è delle big d’Europa, quello che riguarda il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders. Per allontanare le sirene, i rossoneri vorrebbero piazzare il “colpo interno”, legato alla firma sul rinnovo per il centrocampista olandese. Il calciatore infatti piace a diverse squadre in Europa e i rossoneri vogliono evitare di perderlo, con proposte poi irrinunciabili, per lui e per la società stessa.

Tutti gli occhi sul centrocampo di Real-Milan: due club sul giocatore

Ci sarebbero due club a monitorare quella che è la situazione legata al rinnovo di Reijnders, che il Milan vuole sfruttare per allontanare proprio l’interesse dei due club in questione. Dalla Spagna, ci sono appunto Real Madrid tra le ipotesi, oltre alle citate de Il Corriere dello Sport: sulle tracce di Reijnders ci sono Barcellona e Manchester City. La prima, più della seconda, per portarlo in Liga.