Colpo di scena Reijnders, il top club piomba sul big rossonero: assalto a gennaio

Il giocatore è fondamentale nelle dinamiche del Milan. Reijnders anche al Bernabeu ha stregato davvero tutti.

Tijani Reijnders è uno degli uomini chiave del Milan di Paulo Fonseca, un giocatore che – nel corso della seconda stagione in rossonero – sembra aver trovato continuità anche a livello finalizzativo. Il talento c’è sempre stato ma ora la mezzala orange segna pure ed è una spina nel fianco delle squadre avversarie.

In questa stagione il calciatore ha spesso offerte grandissime prove, lo ricordiamo nel derby e ora lo ricorderemo anche per la prestazione al Bernabeu dove ha segnato ma dove ha anche fatto una prestazione straordinaria. I tifosi rossoneri se lo coccolano e anche la dirigenza è consapevole che il suo valore è oltre che raddoppiato rispetto all’investimento fatto ormai oltre un anno fa.

Allo stesso tempo il Milan deve fare i conti con le sirene di mercato. In estate alcuni hanno parlato dell’interesse del Manchester City di Pep Guardiola e ora invece un altro club di Premier League avrebbe chiesto informazioni; difficile la cessione ma non si sa mai e intanto proseguono i rumors sul giocatore che comunque si trova benissimo in maglia rossonera.

Mercato Milan, occhio al futuro di Reijnders

Secondo quanto riportano i colleghi di Football Insider il Tottenham è sulle tracce di Tijani Reijnders, stella del club rossonero e sarebbe pronto ad un importante assalto già a gennaio. Il club inglese – allenato da Postecoglou – necessita di rinforzare la rosa in alcuni reparti e il centrocampo è uno dei reparti clou con il tecnico che stravede per il calciatore olandese; per il Milan comunque il calciatore è incedibile e Tijani sta benissimo in maglia rossonera.

Soprattutto a gennaio appare piuttosto improbabile una cessione ma in caso di offerte estreme (il caso Tonali insegna) nessuno è davvero incedibile nel calcio attuale e quindi occhio a ciò che accade con Reijnders. Il giocatore già adesso ha una valutazione di circa 60 milioni di euro ma ribadiamo la cessione a gennaio non è contemplata dal club.

Con la maglia del Milan Reijnders ha collezionato 63 presenze e 8 gol e sembra esaltarsi ancora di più quando gioca la Champions League visto che in quest’annata ha collezionato finora 4 presenze e 3 reti. Il Milan e i suoi tifosi se lo coccolano e a meno di follie del Tottenham difficilmente ci sarà questa partenza illustre, specialmente nel mese di gennaio.