Colpo Milan a centrocampo: è un grande ritorno

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo e in queste ultime ore avanza l’ipotesi di un grande ritorno: tutti i dettagli.

Anche il Milan si muoverà a gennaio per cercare di rinforzare il proprio organico e aggiungere una o due pedine che possano davvero far fare il salto di qualità. Molto probabilmente Ibrahimovic e Moncada andranno in cerca di un attaccante che possa garantire una certa prolificità sotto porta; inoltre la dirigenza rossonera sonderà il mercato per capire se ci saranno occasioni da cogliere per la difesa, un altro reparto che effettivamente necessiterebbe di un innesto. Ma non è tutto: la società di via Aldo Rossi è convinta che serva anche un elemento in più a centrocampo, o meglio un profilo che possa giocare tra centrocampo e attacco garantendo tecnica, dribbling e imprevedibilità.

Fonseca avrebbe molto bisogno di un giocatore con queste caratteristiche e l’obiettivo del Milan è provare a capire se si può fare già a gennaio. Proprio per questo la dirigenza rossonera è già al lavoro e nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione che sembra proprio venire incontro ai rossoneri.

Il Real Madrid deve cedere alcuni giocatori: tutta colpa del nuovo stadio

I rumors in questione arrivano dalla Spagna, precisamente dal sito sportivo Relevo, che svela i piani di mercato del Real Madrid. I Blancos faranno certamente operazioni in entrata ma al tempo stesso hanno bisogno anche di far uscire alcuni giocatori. Il nuovo stadio non potrà ospitare concerti per problemi di insonorizzazione e questo divieto rappresenta una bella tegola per il Real sul piano economico.

I Galacticos non potranno guadagnare da questi eventi e per questo sono costretti a mettere in vendita alcuni elementi della rosa. Alcuni, in realtà, sono già nella lista dei partenti da qualche settimana: uno di questi è Aurelien Tchouameni, seguito anche da Milan e Juventus, così come Dani Ceballos, che piace tanto ai bianconeri.

Brahim Diaz: il ritorno al Milan è possibile

Tuttavia, secondo Relevo, pare che anche Brahim Diaz sia considerato dal Real Madrid un possibile partente. Una decisione che in realtà è abbastanza sorprendente: Ancelotti considera lo spagnolo una pedina preziosa – lo scorso anno 12 gol in 44 presenze – e non sembra così intenzionato a lasciarlo andare via.

Se invece anche Diaz dovrà fare le valigie una probabile destinazione potrebbe essere proprio il Milan. Si tratterebbe di un grande ritorno: il trequartista ha indossato la maglia rossonera dal 2020 al 2023, collezionando 124 presenze e 18 reti con il Diavolo. Brahim Diaz ha sempre detto di essersi trovato bene a Milano: un indizio in più su un possibile ritorno che farebbe felici anche molti tifosi.