Donnarumma torna in Serie A: spunta la data

Il portiere italiano dopo essere cresciuto nel Milan è passato al Paris SG ma ora torna in auge un suo ritorno in Serie A con un’altra maglia

Uno dei grandi ex del Milan che i tifosi non hanno mai perdonato per la sua partenza è Gianluigi Donnarumma che è stato per molti anni un idolo per tutto il pubblico di fede rossonera essendo passato in poco tempo da giovane promessa della Primavera e terzo portiere della prima squadra fino a diventare l’estremo difensore titolare della Nazionale e uno dei più forti al mondo del suo ruolo. Il Milan lo ha perso zero, dopo che lui decise tre anni fa di non rinnovare il contratto, ma ha saputo sostituirlo bene con Mike Maignan.

Il futuro al Paris SG di Donnarumma non è scontato: può tornare in Serie A a scadenza di contratto

Se è vero che l’arrivo del portiere francese è stato determinante per la vittoria dello Scudetto nel 2022 con Stefano Pioli, è anche vero che tanti tifosi non hanno mai accettato questo passaggio perché la decisione di Donnarumma è stata vista come un tradimento messo in atto solo per motivi economici viste le ricche proposte del PSG.

Il suo accordo con il club francese però non è lontano dallo scadere visto che non si parla ancora di una trattativa di rinnovo ben imbastita per l’attuale contratto scade a giugno 2026. A fine stagione infatti il portiere azzurro entrerà nel suo ultimo anno di accordo con il PSG e potrebbe andare in scena un nuovo trasferimento a parametro zero dell’estremo difensore classe 1999.

Marotta sogna il colpo a zero Donnarumma per l’Inter: occhio alla concorrenza della Juventus

Nel 2026 scadrà anche il contratto di Yann Sommer con l’Inter e – come sottolineato dai colleghi di MilanLive – il presidente nerazzurro Beppe Marotta potrebbe tentare un nuovo colpo a parametro zero facendo firmare Donnarumma con il suo club. Sarebbe sicuramente un ulteriore tradimento che i tifosi del Milan non accetterebbero e che contesterebbero come già fatto un anno fa in Champions League quando il portiere italiano è tornato a San Siro con il suo PSG.

Sullo sfondo rimane in piedi anche l’ipotesi di un passaggio alla Juventus, società che ha sempre avuto un debole per Donnarumma e che così potrebbe definitivamente prendere l’eredità di Gigi Buffon anche nei club oltre che in Nazionale. Il futuro del portiere azzurro resta quindi al centro ancora di molti dubbi.