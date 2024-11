Esonero Ancelotti: dall’estero circola una voce sul ritorno in Italia

Il leggendario allenatore ex Milan, nonché uno dei migliori della storia, rischia l’esonero con il Real Madrid.

Incredibile ma vero, in discussione uno dei più grandi di tutti i tempi, l’ex Milan, Carlo Ancelotti. Ma è sempre dall’estero che poi, di riflesso, circola una voce sul suo ritorno in Italia.

Perché, a prescindere da cosa succederà nell’immediato per Re Carlo, nella soluzione che potrebbe prendere il Real Madrid circa il suo esonero, il futuro nel 2025/2026 non vedrebbe il tecnico di Reggiolo ancora alle Merengues, con il Real intenzionato a prendere un altro allenatore in futuro.

Esonero Ancelotti: il Real Madrid pensa allo scossone

Il ciclo al Real Madrid sembra essere finito, è ai titoli di coda l’esperienza di Carlo Ancelotti ai Blancos. Questo, stando a ciò che si racconta dall’estero e che viene riportato anche dai media italiani, tra i principali quotidiani sportivi in Italia.

Ancelotti risponde “infastidito” quando ai microfoni di Sky Sport e subito dopo la sconfitta col Liverpool gli viene chiesto com’è che risponde a tali voci sul suo esonero, uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Lui dice di restare sul tema della premessa della stessa domanda, alludendo appunto alla premessa di vedersi come uno dei migliori al mondo. Ma anche i migliori rischiano.

Anche i migliori rischiano l’esonero, che fu trovato al Napoli in Italia e rischia di consumarsi clamorosamente per la seconda volta, con Florentino Perez che potrebbe scegliere di sostituirlo nell’immediato.

Il sostituto al Real Madrid di Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti potrebbe essere sostituito con il promettente allenatore Raul, ex leggenda del Real Madrid che finirebbe in Prima Squadra, venendo promosso dal club giovanile del Real Madrid Castilla. L’allenatore di Reggiolo si gioca tutto nei prossimi appuntamenti, a caccia di una rincorsa importante da fare sul Barcellona, primo in classifica e con il ribaltone da trovare poi in Champions League. Altrimenti, se non avrà una reazione immediata, sarà esonero per Ancelotti. E a quel punto, poi, ecco che si accendono ipotesi su un ritorno, tanto gradito, in Serie A.

Ultime su Ancelotti: dalla Spagna circola una voce sul ritorno in Serie A

I media spagnoli fanno sapere che, a quel punto, il ritorno di Ancelotti in Serie A non è da escludere. Ci sono due squadre che potrebbero fare al caso suo. Sono quelle che poi, in sostanza, sono le squadre alle quali è più legato. Da una parte la Roma, che però dovrà mettere in piedi un progetto più importante di quello che gli fu proposto al Napoli quando arrivò da una base solissima come quella che lasciò, ai tempi, Maurizio Sarri. Dall’altra, l’ipotesi che sognano i tifosi rossoneri: il Milan-bis, al posto di Fonseca, a fine stagione.