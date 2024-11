Fonseca addio, il Milan ha il nuovo allenatore: sta per liberarsi

Nonostante la splendida vittoria al Bernabeu il futuro di Fonseca resta molto incerto: il Milan ha già contattato il nuovo tecnico.

La sconfitta interna contro il Napoli aveva scatenato una valanga di critiche da parte dei tifosi rossoneri, che se l’erano presa soprattutto con Paulo Fonseca. L’avventura del tecnico portoghese alla guida del Milan sembrava davvero essere giunta al capolinea, ma poi sono arrivati due risultati che hanno completamente cambiato le carte in tavola. Prima il successo di Monza, anche se arrivato con grande sofferenza, poi lo straordinario 3-1 rifilato al Real Madrid al Bernabeu, senza dubbio la miglior partita stagionale del Diavolo e anche una delle migliori degli ultimi anni.

Proprio l’exploit di Madrid ha rilanciato le ambizioni del Milan e anche quelle dello stesso Fonseca, che ora può senz’altro guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide, a cominciare da quella di oggi a Cagliari. Eppure, nonostante la netta vittoria contro i campioni d’Europa in carica, il futuro di Fonseca a Milanello è tutt’altro che certo.

Milan troppo altalenante: Fonseca non è al sicuro

Anche se il suo Milan ha dimostrato sia nel derby contro l’Inter che nel match del Bernabeu di potersela giocare alla pari anche contro le squadre più forti (sia in Italia che in Europa) l’andamento troppo altalenante della truppa rossonera non fa comunque dormire sonni tranquilli all’ex allenatore della Roma.

Stando agli ultimi rumors, infatti, sembra che il Milan abbia già preso contatti con il nuovo allenatore. In queste ultime settimane sono circolati diversi nomi: da Allegri a Mancini, passando per Terzic e Sarri, fino ad arrivare a Igor Tudor. Stavolta, però, le indiscrezioni parlano di un clamoroso ritorno di fiamma.

De Zerbi può lasciare il Marsiglia: Milan in agguato

Stiamo parlando di Roberto De Zerbi, già cercato dal Milan la scorsa estate quando i rossoneri erano alla ricerca del successore di Pioli. L’ex Sassuolo e Brighton è un pallino della dirigenza milanista e proprio in queste ore potrebbero approfittare di quanto sta accadendo a Marsiglia per cogliere al volo l’occasione. L’OM ha infatti perso in casa contro l’Auxerre incassando già la terza sconfitta in 11 gare di campionato. I marsigliesi sono già a sei punti dalla capolista PSG che ha anche una gara in meno (in campo stasera ad Angers).

“Se il problema sono io, sono pronto ad andarmene e l’ho già detto al presidente Longoria. Rinuncio anche a tutti i soldi, il resto non mi interessa“. La situazione a Marsiglia è molto tesa e la possibilità di un addio di De Zerbi diventa ogni giorno più concreta: il Milan resta alla finestra.