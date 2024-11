Fonseca rivoluziona il Milan: non solo Leao, un’altra esclusione

Non manca mai la personalità a Fonseca in quanto scelte che, schierando Leao, potrebbe muovere alcune pedine a sorpresa.

Questa sera sarà uno dei match più importanti per il Milan, per la questione obiettivo del passaggio del turno, che si sta complicando visti i soli tre punti trovati in tre partite e l’avversario che si trova di fronte al Bernabeu.

Un avversario che verrebbe sorpreso a causa delle scelte, appunto a sorpresa, di Fonseca. Mentre rientra Leao, c’è un altro calciatore che verrebbe fatto fuori dai titolari. Una scelta a sorpresa, con mossa altrettanto a sorpresa di Fonseca, per beffare così il grande ex, Carlo Ancelotti.

Rivoluzione Milan: un altro titolare assente, il motivo

Sarà una notte di pura passione rossonera, quella che vede un grande classico del calcio europeo: Real Madrid contro il Milan, in Spagna, al Santiago Bernabeu. Ma bisogna fare delle scelte e queste, malgrado il reintegro di Rafa Leao – finito tra l’altro tra le voci di calciomercato – , vede l’esclusione di un altro pezzo da novanta, per Fonseca.

Il tecnico portoghese, spiegano i quotidiani in mattinata, potrebbe scegliere di inserire Leao, sì, ma a discapito di un altro titolare.

Facendo fuori un altro dei titolari, dopo la situazione già complessa per Leao. Ma inevitabilmente, per rimettere dentro Leao nella mischia, al fine di sorprendere il Real Madrid, bisognerà muovere qualcos’altro nello scacchiere di Fonseca che potrebbe riaffidarsi al 4-3-3 con un’esclusione eccellente, oppure giocare con il 4-2-3-1 e Leao largo. Un’altra esclusione, con una panchina a sorpresa dalla trequarti in su.

Ballottaggio aperto: in tre per un posto, fuori un titolare

È ballottaggio aperto, toccherà capire chi farà spazio a Leao, ma tra gli indiziati rischia di esserci Loftus-Cheek. Al momento è in favore la sua posizione nel 4-2-3-1 con Leao e Pulisic larghi, assieme ad Alvaro Morata che tornerà tra la pioggia dei fischi di Madrid, al Bernabeu. In difesa di nuovo Tomori con Pavlovic, mentre Emerson Royal giocherà a destra, con Theo sull’altro versante, davanti a Maignan. Fonseca, nei pochi giorni a disposizione che ha avuto tra Monza e Madrid ha scelto qualcosa che porterà un atteggiamento tattico diverso. Qualora dovesse non essere scelto Loftus-Cheek, c’è una soluzione diversa, più coperta, con un altro calciatore. E Chukwueze, così come Loftus-Cheek, andrebbe in panchina.

Out un titolare: chi gioca e con quale modulo?

Qualora dovesse dunque uscire Loftus-Cheek, fatto fuori da Fonseca nella scelta per Madrid, si vedrebbe in campo Musah e a quel punto, Fonseca andrebbe verso il 4-3-3 in fase di non possesso, per poi aprire il campo e dare spazio al centro a Christian Pulisic, che sa adattarsi in quella posizione di campo. I rossoneri non giocheranno “arroccati”, fanno sapere dai principali quotidiani sportivi italiani. Ci proverà, il Milan a Madrid non va né oggi né mai in “gita”. Rispetterà la storia e la gloria di questi match.