Gioia Milan contro la Juve: recupero a sorpresa

In vista del big match di sabato contro la Juventus il Milan può gioire per il recupero di una pedina molto importante.

Per rientrare pienamente nella corsa scudetto e dare anche un segnale forte al campionato il Milan deve necessariamente battere la Juventus. Al Meazza i bianconeri arriveranno in formazione rimaneggiata per via delle tante assenze: Thiago Motta, oltre a Bremer e Cabal fuori per tutta la stagione e Milik che non rientrerà prima di un altro mese, non potrà contare nemmeno su Douglas Luiz, Adzic, Nico Gonzalez e Vlahovic. Un’occasione d’oro per la truppa allenata da Paulo Fonseca, che ha bisogno dei tre punti nel big match per sperare di accorciare il suo ritardo dalle prime della classe.

Per farlo, però, l’allenatore portoghese dovrà avere la squadra nelle migliori condizioni possibili. Le assenze di Bennacer e Florenzi sono note da tempo: nelle ultime ore si è aggiunta anche quella di Jovic, che ha accusato delle noie muscolari e quasi sicuramente dovrà saltare la super sfida contro i bianconeri.

Fonseca può sorridere: recupero fondamentale

Tuttavia sempre nelle scorse ore è giunta una notizia che ha fatto esultare tutto il popolo milanista e ovviamente lo stesso Fonseca. Il tecnico del Milan potrà infatti riavere a disposizione un elemento di grande spessore per il big match contro la Juventus. Come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, infatti, in vista della sfida di domani a San Siro (calcio d’inizio ore 18) il Milan potrà contare di nuovo su Matteo Gabbia.

Il difensore centrale è stato fuori circa un mese per un infortunio muscolare rimediato nel match contro il Club Brugge. Una grossa tegola per Fonseca, che ha dovuto rinunciare al 25enne di Busto Arsizio in molti impegni importanti a causa della lesione al polpaccio emersa poi negli esami.

Gabbia subito titolare: Fonseca ci sta pensando

Il centrale difensivo si è messo subito al lavoro per cercare di recuperare il prima possibile e ora pare sia finalmente arrivato il momento di rivederlo in campo. Fonseca non ha ancora deciso se schierarlo dall’inizio o se invece portarlo in panchina e magari farlo entrare nella ripresa, se mai dovesse esserci bisogno.

I rumors rivelano però che il tecnico lusitano starebbe davvero pensando di lanciarlo subito dal primo minuto, affiancandolo a Pavlovic o Thiaw (uno dei due si accomoderebbe in panchina). Il dubbio verrà chiarito soltanto domani: per ora ciò che conta è che Gabbia sia pienamente recuperato.