Infortunio Milan: problema dopo Madrid, rientra solo dopo la sosta

Non si forzerà nulla, in quello che viene spiegato su ciò che riguarda il problema dopo Real-Milan.

I rossoneri sono andati verso alcune soluzioni obbligate, nelle scelte che hanno riguardato la formazione schierata da Paulo Fonseca, nelle recenti settimane, legate ai problemi sugli infortunati.

Problemi che hanno portato alle scelte tra Napoli e Venezia, per poi ritrovare alcuni titolari nella partita vinta a Madrid e che vedono ancora un’esclusione, prima della sosta. Perché è appunto soltanto dopo la sosta che si rivedrà un titolare di Fonseca, come filtra in vista del prossimo week-end.

Infortunio Milan: la notizia per l’ultima partita prima della sosta

Prima della sosta c’è un’ultima partita in campionato da voler giocare e vincere, contro il Cagliari, ma che vede ancora un’esclusione a causa dell’infortunio sul quale sta recuperando, il calciatore rossonero.

Perché stando alle probabili formazioni e da quando filtra in vista del week-end, a Cagliari non ci sarà uno dei titolari di Fonseca.

Lo stesso tecnico portoghese aveva contato su di lui fino al suo infortunio, che non lo sta più vedendo protagonista. A poco alla volta, dopo l’infortunio nella sfida che si è giocata in Champions League contro il Club Bruges, sta recuperando il difensore del Milan. Ma a quanto pare e in via del tutto precauzionale, Gabbia resterà ancora out dalle scelte di Fonseca.

Milan, le ultime sull’infortunio: quando tornerà il titolare di Fonseca

Nel corso degli ultimi giorni ci sono stati dei miglioramenti, ma Gabbia non andrà a forzare quello che è il suo ritorno in campo, saltando dunque anche il Cagliari. Non giocherà, saltando anche la gara in trasferta in Sardegna, nella partita che il Milan giocherà a Cagliari nel pomeriggio di sabato.

Sta meglio Gabbia, sta recuperando, ma dopo il problema al soleo del polpaccio, non vorrà rischiare il Milan di accorciare i tempi di recupero, lasciando recuperare serenamente lo stesso calciatore. Gabbia dunque, saltando la sfida contro il Cagliari, potrebbe ritornare a disposizione per la delicata sfida contro la Juventus, che si giocherà al rientro dalla sosta. Precisamente, la data ufficiale del ritorno in campo per il difensore titolare di Fonseca, potrebbe essere dunque legata al sabato del 23 novembre.

Ultime Milan: chi gioca al suo posto? Le probabili formazioni contro il Cagliari

Tornerà dunque contro la Juventus, salvo clamorosi colpi di scena, il difensore Gabbia. Al suo posto, Pavlovic e Tomori come titolari, assieme ad Emerson Royal e Theo Hernandez nella linea a quattro, oppure andare così come si è visto in Real Madrid-Milan, con Thiaw in difesa. Stando a quanto filtra, in vista dell’imminente week-end e nell’ultima partita prima della sosta, questa è la probabile formazione con la quale il Milan scenderà in campo a Cagliari.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.