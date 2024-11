Leao risponde a Costacurta: la frecciata è netta, prosegue la polemica in casa Milan

Il giocatore della Nazionale portoghese Rafael Leao ha parlato a due giorni dalla sfida del Portogallo di Nations League contro la Polonia.

E’ la stella del Milan ma in questa stagione Rafa Leao ha avuto diversi alti e bassi e a dire il vero – eccetto l’ultima settimana con le belle gare contro Cagliari e Real Madrid – ha sempre mostrato grosse difficoltà. Il principale problema oltre alla prestazione riguarda soprattutto i numeri a livello offensivo e in molti credono che Rafa debba migliorare.

Leao viene considerato come un top mondiale nel suo ruolo ma a livello realizzativo è abbastanza indietro rispetto ad altri giocatori nel suo ruolo e per avvicinarli serve fare più gol. Di questo e tanto altro ha parlato Rafa, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Nations League contro la Polonia. Leao ha commentato cosi la stagione fino ad adesso:

“Come valuto la stagione? Sono contento delle ultime 2 partite, non penso alle gare precedenti ma sempre a quella successiva e ora c’è la Nazionale. Nel complesso però sta andando bene, ma so che potrebbe andare meglio”. Leao è apparso soddisfatto e ha raccontato che vuole fare sempre grandi cose per il Milan e per la Nazionale portoghese. Poi ha proseguito: “Difficoltà di Fonseca? Sono cose che succedono, non ho nulla contro di lui”.

Milan, Leao risponde in maniera netta a Costacurta

Nel corso della conferenza Rafa ha risposto anche a Billy Costacurta, ex bandiera rossonera e ora commentatore tv che negli ultimi giorni ha accusato il portoghese di scarsa intensità durante la partita. Leao è stato abbastanza deciso e ha risposto: “Non sono d’accordo, credo che in questi anni ho sempre fatto grandi stagioni al Milan e quest’anno è appena cominciata. Non sono il giocatore perfetto e sono molto autocritico ma di certo queste critiche non mi disturbano più di tanto. Al massimo mi motivano”.

Parole piuttosto chiare con Leao più volte tirato in ballo da giornalisti e criticato per il suo atteggiamento ma il portoghese è stato chiaro ed è stato il migliore nell’ultima sfida di campionato, il pari contro il Cagliari dove lui ha timbrato il cartellino con una splendida doppietta. Siamo solo all’inizio della stagione e sta all’asso portoghese smentire ogni polemica e tornare il giocatore che ha trascinato il club rossonero al titolo due anni fa.