Leao via, l’offerta del Barcellona: parte con lo scambio

Il Barcellona torna a pensare a Leao, i catalani imbastiscono lo scambio di calciomercato con il Milan per mettere le mani sul portoghese

Vigilia di campionato in casa Milan e occhi puntati su Rafa Leao, come spesso avviene. Logico che sia così, se parliamo del giocatore di maggior talento della rosa rossonera ma anche di quello che sta vivendo l’avvio di stagione più complicato, in un momento già difficile per tutto l’ambiente. Se il Diavolo va in caccia di riscatto contro il Monza, cercando punti fondamentali per risalire dopo la sconfitta con il Napoli, il concetto vale ancora di più per il portoghese, che vuole una maglia da titolare in campionato che manca da quasi un mese.

Sta facendo discutere la gestione da parte di Fonseca, che pure sta provando a far passare il messaggio che non ci sia un caso Leao. Non ci sarà la conferenza stampa di vigilia da parte del tecnico e dunque per capire se il portoghese verrà schierato si potranno solo cogliere gli indizi provenienti dalla rifinitura. Intanto, però, ci sono tante indiscrezioni di mercato che tornano a farsi pressanti. In questa situazione, ipotizzare un addio al Milan per Leao non è qualcosa di campato in aria. E il Barcellona, vecchio estimatore, torna alla carica, stavolta con uno scambio.

Milan, il Barcellona ci prova per Leao: proposto Ansu Fati

A scriverne è la ‘Gazzetta dello Sport’, che riporta come in Catalogna il profilo di Leao piaccia sempre molto. La proposta dei blaugrana potrebbe riguardare Ansu Fati.

Il talento che esplose da giovanissimo con il Barça, tra qualche problema fisico e tattico e con tanta concorrenza attorno a lui, non ha esattamente mantenuto le premesse. Ecco perché il club potrebbe sacrificarlo, offrendolo come parziale contropartita per Leao. La società di Laporta, infatti, tenderebbe ad abbassare il più possibile l’esborso cash, vista la propria situazione finanziaria e ritenendo comunque troppo alta l’attuale valutazione di Leao, fissata ben oltre i 100 milioni.

Leao, addio a fine stagione o anche prima: gli scenari

Oltre al Barcellona, per Leao si muove anche l’Atletico Madrid. Si parla di ipotesi di trasferimento che potrebbero concretizzarsi a giugno. Ma attenzione anche all’idea di un addio anticipato.

Avrebbe del clamoroso, un Leao via dal Milan a gennaio. Eppure, potrebbe accadere. Il giocatore chiederebbe la partenza in prestito, se nelle prossime settimane dovesse avere poco minutaggio. Situazione delicatissima per tutti, il Milan si gioca tanto in campo e fuori.