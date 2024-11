Loftus Cheek e Milan, la sentenza in diretta preoccupa: attacco al mercato rossonero

Sono in tanti ad aver criticato alcune delle scelte di calciomercato in casa Milan. Fonseca quindi non è l’unico imputato sotto accusa.

Una stagione finora di alti e bassi e il Milan di Paulo Fonseca non convince. L’allenatore portoghese viene visto spesso come il principale responsabile di tutto ciò, colpevole per una squadra che non trova la quadra ed anzi è vittima di preoccupanti cambiamenti in pochi giorni, da grandi prestazioni a gare piuttosto sottotono.

Sabato pomeriggio andrà in scena il big match contro la Juventus con i bianconeri piuttosto debilitati dalle assenze e il Milan non può fallire. Per l’occasione il tecnico rossonero pensa ad un importante cambiamento tattico, l’allenatore è pronto a utilizzare il 4-3-3 e non il 4-2-3-1 con Loftus Cheek al posto di Chukwueze e una squadra tatticamente più attenta a livello difensivo. Il Milan ha subito 3 gol nell’ultima sfida contro il Cagliari e quindi serve maggiore copertura.

Il Milan schiererà quindi il centrocampista inglese Ruben Loftus Cheek ma questa scelta non convince tutti. Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore è intervenuto a Cronache di Spogliatoio ed ha parlato cosi riguardo l’ex Chelsea: “I numeri di Loftus Cheek lo fotografano benissimo, nelle sue prestazioni si notano momenti di pausa durante la gara e partite intere. C’erano partite dove non sono pervenute per mezzora”.

Milan, duro affondo per Loftus Cheek

Il giornalista Giuseppe Pastore ha criticato Loftus Cheek ed ha spiegato: “Io non penso che sia il giocatore adatto come mezzala nel 4-3-3, e penso che sia un rattoppo in un settore di campo dove il Milan non ha giocatori in grado di dare copertura ed intensità”.

Insomma Loftus Cheek non trova molti apprezzamenti, sia all’interno del tifo rossonero che tra gli addetti ai lavori e anzi Pastore ha avvisato Fonseca in vista della sfida in programma sabato pomeriggio: “I suoi numeri fanno capire che riguarda anche un discorso di attitudine e di tenuta mentale non proprio esaltante. Lanciare Loftus titolare in una situazione del genere in Milan-Juventus è un bel rischio”.

Infine quindi la chiosa finale che sa di critica nei confronti del tecnico portoghese: “Vedremo se sarà il solito azzardo di Fonseca o meno”. Il tecnico è chiamato ad una sfida quasi decisiva per il suo futuro e un’eventuale sconfitta potrebbe portare ad un clamoroso esonero, i tifosi attendono e sperano che non vi sia nulla di negativo. Il Milan non può sbagliare.