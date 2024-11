Mercato Milan, l’affare ora si complica: arriva l’annuncio improvviso

L’obiettivo di mercato del Milan ha rilasciato importanti dichiarazioni. Parole che sicuramente non sono positive per i rossoneri.

Tra poche ore andrà in scena la sfida al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Milan. Il club rossonero viene da una vittoria sofferta e sicuramente non entusiasmante in quel di Monza e i tifosi attendono una bella reazione in una sfida storica tra due dei club più vincenti nella storia del calcio.

Uno degli uomini più attesi è senza dubbio Rafa Leao che – dopo due panchine consecutive – dovrebbe partire titolare. Sia i tifosi che la società si attendono una reazione e Rafa potrebbe cosi mettere in mostra tutto il suo talento. Staremo a vedere, ma il portoghese non è più un titolare fisso e anche lui deve dimostrare di valere la propria titolarità.

Il Milan pensa al presente ma anche al futuro e la società è consapevole che bisogna rinforzare determinati ruoli, in particolare le fasce. Oltre a Theo gli altri non convincono, il neo acquisto Emerson Royal è in difficoltà mentre Calabria vede il suo futuro in bilico e potrebbe addirittura non rinnovare; una situazione paradossale per un capitano ma intanto la società guarda a vari nomi. Uno di questi è l’esterno brasiliano del Monaco Vanderson, accostato ai rossoneri e al Napoli nel corso di questa estate.

Occhio Milan, le parole di Vanderson non lasciano dubbi

Questa sera il suo Monaco affronterà il Bologna al Dall’Ara e Vanderson ha parlato di mercato ai microfoni della Gazzetta dello Sport con dichiarazioni piuttosto nette a riguardo: “Interesse Milan e Napoli? Beh, fa piacere e significa che sto lavorando nel modo giusto. Però allo stesso tempo ho un contratto lungo e sono concentrato solo sul Monaco”.

Insomma una sentenza chiara e un modo per avvisare le pretendenti, il giocatore viene valutato molto e difficilmente partirà se non per grosse offerte. Ha parlato quindi dell’interesse per le big ma allo stesso tempo ha chiuso le porte non definitivamente alla serie A. Riguardo un possibile approdo nella massima serie italiana il giocatore ha spiegato:

“Mi piace molto la serie A e la seguo da molto, soprattutto per i vari brasiliani. In particolare per Kakà, in generale è un campionato molto difficile e molto tattico e devo dire che amo tutto questo”. Insomma alcune parole che evidenziano l’attaccamento alla serie A ma non sarà semplice convincere il Monaco con Vanderson che ha una valutazione di oltre 30 milioni di euro.