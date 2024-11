Milan, addio Maignan: ha già deciso la destinazione

Mike Maignan è arrivato al bivio per il suo futuro al Milan. Dopo diversi mesi di rumors, l’estremo difensore ha una big pronta a puntare su di lui

Le fortune del Milan negli ultimi anni sono passate spesso dalle mani e dai piedi di Mike Maignan. Il portiere rossonero ha dimostrato qualità strabilianti in uscita, nell’impostare l’azione e tra i pali, diventando un vero e proprio idolo per i tifosi, soprattutto nell’anno dell’ultimo scudetto vinto.

Peccato per i tanti infortuni che non gli hanno permesso sempre di trovare grande continuità, ma non ci sono dubbi sulle qualità e le caratteristiche di un portiere che è riuscito a conquistare da tempo anche la titolarità con la Nazionale francese.

Enigma rinnovo per Maignan: l’annuncio del portiere

Siamo alle porte del match contro il Real Madrid e tutto il Milan vuole dimostrare di poter trovare finalmente la continuità necessaria per mettere in difficoltà anche i campioni d’Europa, in una grande classica della Champions League.

Per farlo avranno bisogno anche del miglior Maignan, che spesso ha certificato di poter fare la differenza anche negli appuntamento di cartello. Il portiere francese, non a caso, si è presentato in conferenza stampa pre partita al fianco di Paulo Fonseca, e inevitabilmente si è tornato a parlare del rinnovo.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e si è parlato a più riprese di un suo possibile addio la scorsa estate. Oggi il portiere non ha risposto a precisa domanda, dicendo di volersi concentrare solo sul campo e sulla partita contro il Real Madrid. I dubbi, però restano e una big sembra intenzionata a puntare davvero su di lui.

Le big si muovono per Maignan: la destinazione del portiere

I problemi tra i pali del Barcellona non finiscono e da giorni si parla della possibilità che i blaugrana possano davvero puntare su Maignan per la prossima stagione. Lo stile di gioco del francese si associa bene a quello dei catalani, che potrebbero chiudere il colpo.

Non bisogna dimenticare, però, anche il Bayern Monaco che si era fatto viva già la scorsa estate e potrebbe tornare alla carica, ma occhio anche alle big inglesi. Di sicuro, resta una distanza nelle cifre per il rinnovo, visto che la richiesta è di 8 milioni di euro a stagione, l’offerta resta ancora parecchio inferiore a questa somma.