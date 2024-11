Real Madrid-Milan, Maignan sicuro in conferenza: “Queste partite si affrontano così”

Al fianco di Paulo Fonseca in conferenza stampa c’è stato anche Mike Maignan. Il portiere rossonero ha risposto ad alcune domande in vista della super sfida tra Real Madrid e Milan.

Poco più di 24 ore al big match di Champions League tra il Real Madrid e il Milan. Al Santiago Bernabeu andrà di scena una delle sfide più romantiche di tutto il calcio europeo, con i Rossoneri chiamati ad una vera e propria impresa per evitare la sconfitta. In questi minuti si è tenuta la consueta conferenza stampa e accanto a Paulo Fonseca è intervenuto Mike Maignan.

Il portierone francese ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti. Parole sul big match in programma domani, ma anche su alcuni temi extra-campo:

MBAPPÉ – Domani lo sfideremo. Tra noi non c’è nessun problema. È un giocatore di grande qualità: so che domani sarà molto difficile.

RINNOVO – Non è importante ora, adesso conta solo la partita di domani.

ATTEGGIAMENTO – Questa partita si affronta con lucidità, spirito di famiglia. Che sia Real Madrid o un’altra squadra, io ho sempre adrenalina. Dovremo essere lucidi per riuscire a fare risultato.

MIGLIORE AL MONDO – Ci sono tanti portieri molto forti. Di certo se non penso di essere il migliore nella mia testa, nessuno lo farà per me.

SOMIGLIANZA CON IL DERBY – Ogni partita ha la sua storia. La partita di domani e quella contro l’Inter sono molto diverse. In ogni momento dobbiamo giocare a calcio senza paura. L’unica paura è non essere noi.