Milan, affare a gennaio con la Fiorentina

I rossoneri hanno in canna un affare con la Fiorentina per il mercato invernale che comincerà con l’arrivo del mese di gennaio

La stagione del Milan fino a qui continua ad essere altalenante con risultati molto positivi alternati a prestazioni negative che fanno perdere a Fonseca e al suo gruppo dei punti preziosi. Ne sono due esempi le ultime due partite giocate dal Diavolo: da un lato la bellissima vittoria sul campo del Real Madrid in Champions League che ha fatto sognare tutti i tifosi mentre dall’altro il brutto stop in campionato con il pareggio per 3-3 raccolto a Cagliari che ha creato malcontento soprattutto per gli errori in fase difensiva.

Il Milan e la Fiorentina tornano a fare affari insieme a gennaio

Per riuscire a dare una sterzata a questo andamento dei rossoneri che non è affatto gioioso, la dirigenza sembra essere pronta a muoversi a gennaio con dei rinforzi sul mercato in entrata che possano aiutare il tecnico Paulo Fonseca ad attingere ad un organico più completo e dalle rotazioni più lunghe in modo da riuscire a gestire nei migliori modi il doppio impegno tra Serie A e Champions League, oltre al cammino in Coppa Italia che comincerà tra poche settimane, nel mese di dicembre.

Nel frattempo in sede di mercato spunta una voce su un’affare che vede coinvolto il Milan con la Fiorentina. Il club viola è stato uno di quelli che in queste prime dodici giornate di campionato ha avuto un rendimento migliore e infatti ora si trova al secondo posto della classifica con 25 punti, sette in più dei rossoneri che però hanno giocato una gara in meno.

La Fiorentina è pronta a riscattare dal Milan il cartellino di Yacine Adli

La scorsa estate il Milan aveva accettato di cedere in prestito con diritto di riscatto Yacine Adli alla Fiorentina. Il centrocampista francese fin qui con la maglia viola ha sempre fornito delle prestazioni positive ed è pienamente entrato nelle grazie di mister Raffaele Palladino che vorrebbe la sua conferma definitiva.

Per questo motivo, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta già ragionando sul riscatto da 10 milioni di euro del cartellino di Adli che saluterebbe così il Milan a titolo definitivo. Si tratta di una possibilità concreta che potrebbe verificarsi già nel prossimo mercato di gennaio senza dover attendere la fine della stagione.